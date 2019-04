Cristi Borcea rămâne internat în spital, sub pază

Fostul acţionar al echipei Dinamo, Cristi Borcea, a ajuns de urgenţă la Spitalul Floreasca din Capitală. Omul de afaceri are probleme cardiace şi a fost adus la spital de la Penitenciarul Rahova, unde se află de la începutul lunii februarie. Medicii de la Floreasca i-au făcut mai multe analize. Medicii de pe secţia de chirurgie cardiovasculară de la Spitalul Floreasca, unde este internat Cristi Borcea, i-au făcut marți o serie de analize amănunţite pentru a vedea cu exactitate ce decizii iau pe viitor: operaţie sau tratament medicamentos. Asta în condiţiile în care, Borcea are unele probleme de circulaţie a sângelui şi a suferit până acum mai multe intervenţii la inimă, pentru montarea de stenturi. Omul de afaceri se afla de câteva zile internat la Spitalul Penitenciarului Rahova, iar luni dimineaţă a fost transferat aici la Floreasca pentru control de specialitate. Este păzit de un gardian şi poate primi vizite, la fel ca în penitenciar. Adică în limită a patru vizite pe lună. Cristi Borcea a fost condamnat, pe 7 februarie, la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanța și Mamaia, sub acuzația că a prejudiciat statul român cu aproximativ 28 de milioane de euro. Fostul acționar dinamovist s-a întors după gratii la doar șapte luni după ce fusese eliberat condiționat, pentru că executase patru ani și patru luni din pedeapsa de șase ani și patru luni primită în Dosarul Transferurilor.

