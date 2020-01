Cristina Țopescu a murit. A fost găsită fără suflare în locuința ei

Cristina Țopescu a murit. Trupul ei a fost găsit duminică seara, în locuința ei. O vecina a sunat la 112 pentru că nu a mai văzut-o pe vedeta TV de pe 19 Decembrie. Polițiștii au găsit-o in pat, în pijama.

Conform surselor Antena 3, femeia nu prezenta urme de violenta pe corp, cel puțin nu vizibile. Era intr o poziție de dormit așadar cel maii probabil a murit in somn, anunță Antena 3

”În cursul acestei seri, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violența. Urmează să se efectueze în cauză expertiza medico legală”, au transmis polițiștii.

Cristina Țopescu a fost o prezentatoare de televiziune din România, fiica comentatorului sportiv Cristian Țopescu. Ea a murit la vârsta de doar 59 de ani.

Decesul cunoscutei jurnaliste survine la nici un an de zile după ce marele Cristian Țopescu, tatăl ziaristei, a plecat dintre noi.

CRISTINA ȚOPESCU A MURIT. Nascuta pe 4 iulie 1960 la Oradea, Cristina Topescu a fost de mica atrasa de mirajul televiziunii. In perioada 1970-1979 a aparut la numeroase emisiuni de copii si tineret, dupa care i-a fost interzis sa mai intre in TVR, din cauza dosarului familiei Topescu (tatal cazuse in dizgratia regimului comunist, iar mama era plecata in Germania).

Dupa absolvirea Facultatii de Limbi straine, Sectia engleza-italiana, Cristina a dat meditatii, a fost corector la "Contemporanul" si a inceput sa scrie in revista "Cinema ".

Din cauza aceluiasi dosar la "Secu", nu se putea angaja cu carte de munca.

S-a apucat sa traduca filme care circulau pe casete video. In 1991 a revenit la TVR, iar in momentul de fata este prezentator de stiri la Prima TV.

"Nu m-am gandit niciodata sa-mi parasesc tara. Intotdeauna dupa o saptamana, doua de stat prin strainataturi mi se punea un nod in stomac, un gol sau nu stiu cum sa-i zic, ceva-ul ala caruia i se spune, indeobste, dor. Sistemul in care am trait a avut insa "calitatea" de a-i indeparta si pe cei mai legati de glie dintre noi. Am fost plecata de patru ori la mama mea, incepand cu varsta de 16 ani. De fiecare data m-am intors la timp si n-am avut nici cea mai mica problema. Pentru ca, insa, odata devenita studenta, am refuzat elegant sa fiu membra de partid, din acel moment n-am mai pupat, ca sa zic asa, plecare peste hotare. Intre timp, tatal meu devenise din ce in ce mai "nongrat" in regimul ceausist, din ce in ce mai antipatic Cabinetului 2. De ce? Pentru simplul motiv ca avea prea multa popularitate si ca era prea iubit. Ori, un singur om putea fi adulat de popor, nu?! Ca sa nu mai vorbim ca tatal meu a avut si curajul de a spune ceea ce crede intr-o vreme in care multi dintre cei care vorbesc acum pe toate posturile sau pe unde-apuca taceau chitic. Sau chiar ridicau osanale cu mult sarg. Curaj care l-a costat mult, dupa cum toata lumea stie. Se pare ca asta nu ii impiedica pe prietenii mei, Catavencii, de pilda, sa-si rada de el, de cate ori pot, asa cum o fac cu orice baron local, bunaoara. Pacat ca nu mai avem nici un Dumnezeu, nici cei mai talentati dintre noi... Pacat."

A incercat sa fuga din tara in septembrie 1989, pentru a ajunge la mama ei, in Germania. A cunoscut pe propria piele regimul inchisorilor ceausiste. Citeste aici marturia tulburatoare a Cristinei Topescu, publicată pe jurnalul.ro.

