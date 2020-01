Cristina Țopescu a murit. Reacția lui Carmen Avram: „Tot aștept să-mi spună cineva că nu e adevărat"

Captura Antena 3

Europarlamentarul Carmen Avram a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, după ce a aflat de moartea Cristinei Țopescu.

„M-a lovit acum această veste cumplită, incredibilă: a murit Cristina Țopescu! Şi tot aştept să-mi spună cineva că nu e adevărat! Cristina a fost unul dintre primii oameni pe care i-am întâlnit în calitate de jurnalist şi care şi-au lăsat asupra mea amprenta. M-am îndrăgostit pe loc de frumusețea cuvintelor pe care le folosea şi care curgeau frumos, fluent, elegant în fraze profunde şi pline de miez.

Apoi, am cunoscut-o mai bine şi am descoperit un suflet imens, capabil de iubire necondiționată şi de sacrificii pe care unii nu le-au cunoscut niciodată. Am pierdut azi, toți, un om mare, care a făcut mai mult bine decât ne putem imagina. Şi sunt sigură că viața ei o califică pentru o eternitate în lumină. Cei care te-au iubit te vor iubi în continuare. Cei care nu te-au ştiut, vor afla acum ce om ai fost şi te vor iubi şi ei. Odihneşte-te în pace, om bun!".