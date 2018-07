Cum sa iti lasi casa in siguranta cand pleci in vacanta?

Iata ca ziua mult asteptata a sosit, bagajele sunt pregatite si esti gata sa pleci in vacanta mult visata. Deja visezi la destinatie, la relaxare si cum te vei bucura din plin de zilele tale libere, sa nu te gandesti deloc la acasa cat esti plecat. Porbabil ai auzit de diverse cazuri in care proprietarii si-au lasat casa in regula cand au plecat si au gasit-o ,,pe dos,,. Cu siguranta nu vrei sa te gandesti la un astfel de scenariu, insa este bine sa fii precaut, pentru a nu fi luat prin surprindere. Nimic nu iti poate strica vacanta mai mult decat un astfel de eveniment nefericit.

Iata cateva sfaturi utile care te vor ajuta sa pleci linistit in vacanta:

1. Supravegheaza casa...de departe

Una dintre cele mai bune variante de supraveghere a locuintei sunt camerele de luat vedere. Inainte, aceste sisteme de supraveghere permiteau verificarea imaginilor printr-o maniera mai complicata si nu era posibil sa urmaresti imaginile live. Acum, pe piata se gasesc o multime de variante, lucru care iti permite sa alegi in functie de tipul de imobil si de nevoile tale. De exemplu, pentru a supraveghea animalutul de companie, poti folosi camere ip wireless, care sunt mici si foarte practice, cu ajutorul carora poti urmari imaginile direct de pe smartphone. Acest tip de camere sunt potrivite si pentru exterior, cum ar fi pentru locul de joaca al copiilor sau terasa casei tale. Daca optezi pentru instalarea unui sistem de supravegere complet, alege un kit de supraveghere cu 4 camere, care te va ajuta sa urmaresti din mai multe unghiuri.

2. Evita un check-in pe Social Media

Este la moda sa iti anunti toti prietenii de pe facebook atunci cand pleci in vacanta, sa anunti toata lista unde esti si eventual sa raspunzi la comentarii, cu detalii picante legate de urmatoarea destinatie. Astfel, e ca si cum ai lasa usa deschisa hotilor. Pastreaza detaliile despre minunata calatorie pana cand te intorci acasa, astfel eviti sa atragi evenimente neplacute.

3. Cheia de rezerva

Daca nu beneficiezi de sisteme de supraveghere, o alta varianta la indemana ar fi sa inmanezi o cheie de rezerva unei persoane de incredere, fie ea vecin, prieten sau membru al familiei. Daca vacanta ta va fi una mai lunga, roaga persoana respectiva sa treaca din cand in cand pe la tine, pentru a se asigura ca totul este in ordine. In felul acesta vei fi mereu la curent si vei putea sa stai linistit pe tot parcursul concediului.

4. Inchide toate geamurile

Pe perioada verii, daca locuinta nu este aerisita cum trebuie, se va transforma, cel mai probabil, intr-un cuptor, iar praful isi va gasi imediat locul peste tot. Poate ca, din obisnuita esti tentat sa lasi macar un geam rabatat atunci cand pleci pentru un timp de acasa. Evita sa faci acest lucru si inchide toate geamurile cu totul. O persoana priceputa va reusi sa deschida un geam rabatat cu putin efort.

5. Cutia postala

Nu in ultimul rand, cutia postala este si ea un „detector” important. Daca se vor strange foarte multe pliante, reviste, ziare, etc. , oricine isi poate da seama ca lipsesti de acasa. Roaga pe cineva sa adaposteasca la el si lucrurile din cutia ta postala.

E normal sa te gandesti la ce e mai rau, tocmai cand pleci sa te relaxezi. Nu ai vrea ca vreun vecin sa sune si sa iti dea o veste proasta, asa e cel mai bine sa te asiguri de toate cele de mai sus inainte sa pleci la drum. Asta iti va manca doar putin timp, insa iti va oferi linistea de care ai nevoie, mai apoi.