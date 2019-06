Curtea Europeană de Justiţie cere statelor membre să adopte o linie mai dură cu privire la calitatea aerului

Curtea Europeană de Justiţie a decis miercuri că oraşele trebuie să ia măsuri dacă nivelul de poluare a aerului depăşeşte limita admisă într-un singur punct de măsurare, mai degrabă decât pe baza unei medii stabilite la nivelul unei regiuni, transmite Reuters.



Un raport publicat anul trecut de Curtea de Conturi Europeană arată că poluarea aerului este responsabilă pentru aproximativ 400.000 de decese premature în fiecare an în UE şi pentru costuri suplimentare cu sănătatea în valoare de miliarde de euro.



Legislaţia UE cere statelor membre să monitorizeze nivelul de poluare a aerului, în special în zonele urbane, şi să ia măsuri dacă anumite limite sunt atinse.



Curtea Europeană de Justiţie a fost sesizată să se pronunţe într-un dosar demarat de rezidenţii din Bruxelles şi care vizează planurile privind calitatea aerului elaborate de municipalitatea din Bruxelles.



În decizia sa, CEJ subliniază că deşi autorităţile pot alege unde să facă măsurători, aceste locuri trebuie să includă cele mai poluate zone şi concluzionează că pentru a determina dacă o limită a fost atinsă în cursul unui an calendaristic "este suficient ca un nivel de poluare să fie mai mare decât limita la un singur punct de măsurare". De asemenea, CEJ a decis că tribunalele naţionale sunt îndreptăţite să revizuiască amplasarea staţiilor de măsurare a calităţii aerului şi pot ordona autorităţilor locale să se asigure că acestea sunt amplasate în locaţii adecvate.



"Politica struţului, prin care unele autorităţi încearcă să ascundă amploarea poluării în loc să se asigure că cetăţenii respiră un aer curat, trebuie să înceteze", a declarat Jens Muller, de la ONG-ul Transport and Environment cu sediul la Bruxelles.



Decizia Curţii Europene de Justiţie vine la o zi după o hotărâre istorică a unui tribunal local care a decis că Franţa este responsabilă pentru poluarea aerului în regiunea Ile-de-France din jurul Parisului, dar cu toate acestea un a acordat şi despăgubiri unei mamei şi fiicei acesteia care suferă de afecţiuni respiratorii. AGERPRES