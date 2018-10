CUTREMUR în România! Seismul a măsurat 5,8 grade pe Richter

Marin Raica/Intact Images

Un cutremur a avut loc în România în noaptea de sâmbătă spre duminică în jurul orei 03.39. Seismul a fost resimţit puternic şi în București.

Conform INFP, cutremurul a avut magnitudindea de 5,7 magnitudine pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 200 de kilometri. Aceasta a fost revizuită însă, în scurt timp la magnitudinea de 5,8 pe scara Richter. Potrivit emsc-csem.org, cutremurul s-a simțit în Bulgaria, Republica Moldova și la granița cu Ucraina.

„Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:

In ziua de 28/10/2018 la ora 03:38:11(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Buzau un cutremur cu magnitudinea 5.8 pe scara Richter, la adancimea de 150km.

Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de VI grad(e) Mercalli.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(17km), Covasna(33km), Întorsura Buzăului(37km), Târgu Secuiesc(48km), Vălenii de Munte(53km)”.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă transmite că în aceste momente, la nivelul Capitalei, se efectuează recunoașteri pentru identificarea eventualelor pagube. De asemenea, IGSU transmite că nu au fost apeluri la numărul unic de urgență 112 până în acest moment.

Cel mai puternic cutremur din acest an, din România, a avut loc în 25 aprilie. Cutremurul a avut magnitudinea 4,6 şi s-a înregistrat în apropierea următoarelor oraşe: Covasna (12 kilometri), Întorsura Buzăului (25 de kilometri), Târgu Secuiesc (27 de kilometri), Nehoiu (35 de kilometri) şi Sfîntu Gheorghe (52 de kilometri).