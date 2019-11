Dan Gheorghe, noul director de investiţii al NN Pensii

Dan Gheorghe a fost numit director de investiţii (Chief Investment Officer) la NN Pensii, mandatul acestuia fiind în curs de autorizare de Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit unui comunicat al companiei.



Dan Gheorghe îl va succeda în funcţie pe Cristian Popa, care a ales să îşi continue cariera în afara NN.



Începând cu 18 noiembrie 2019, Dan Gheorghe va fi responsabil cu dezvoltarea strategiei de investiţii şi coordonarea activităţii de administrare a portofoliului de investiţii al fondului de pensii administrat privat NN, urmărind managementul prudent al celor aproximativ 4,5 miliarde de euro, active ce reprezintă economiile pentru pensie a peste două milioane de români.



"Sunt nerăbdător să încep această nouă etapă din cariera mea alături de o echipă profesionistă. Abia aştept să pot contribui la valorificarea oportunităţilor de investiţii pe baza unei strategii prudente şi profitabile, cu scopul creşterii performanţelor fondului în beneficiul viitorilor pensionari", a spus Dan Gheorghe.



Acesta are 12 ani de experienţă profesională în industria financiară, începându-şi cariera în 2007, ca Investment Banking Analyst. În 2010, Dan s-a alăturat Franklin Templeton Investments - Emerging Markets Group, ca Investment Analyst. Un an mai târziu, el a fost numit vicepreşedinte, coordonând activitatea de analiză investiţională pentru acţiuni listate în ţări precum România, Grecia, Croaţia, Slovenia, Georgia şi Kazahstan. Ca vicepreşedinte în cadrul Franklin Templeton Investments, Dan Gheorghe a făcut parte din consiliile de administraţie ale mai multor companii româneşti, ca administrator neexecutiv.



"Îmi face plăcere să îi urez bun venit lui Dan în echipa NN Pensii. Am încredere că experienţa lui profesională va facilita îndeplinirea scopului financiar şi social pe care industria noastră îl are. În acest rol, Dan şi echipa sa vor contribui la stabilitatea financiară a viitorilor pensionari şi, în paralel, prin investiţii sustenabile, vor avea un aport esenţial la dezvoltarea economiei locale", a spus Andreea Pipernea, director general al NN Pensii.



Dan Gheorghe a absolvit facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori la Academia de Studii Economice Bucureşti şi are un master în Management Financiar şi Investiţii (DAFI) în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ.

