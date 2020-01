Dan Voiculescu: Băsescu, „mămicuțele”, alocațiile și anticipatele!

„Criticându-l pe președintele Iohannis că a promulgat legea privind creșterea indemnizațiilor pentru copii, Băsescu Traian a susținut că «politica corectă a României, din acest punct de vedere, este să încurajeze mamele, și nu să dea creșteri de alocații pentru copii»”, scrie profesorul Dan Voiculescu pe blogul său.

„Trei observații:

Alocatiile îi ajută pe părinți, mai ales pe cei aflați în situații dificile, să își îngrijească familia. Așadar, mărirea alocațiilor reprezintă o veste bună, în primul rând, pentru mame. Doar o percepție tulburată de nenumărate excese poate formula raționamentul: «să nu creștem alocațiile, să încurajăm mamele!» Numai în perspectiva deformată a domnului Băsescu, în lumea sa paralelă în care albul e negru, justiția înseamnă abuz și whisky-ul se consuma în loc de apă («minim 2 litri pe zi, pentru o viață sănătoasă»), mamele ar putea fi nemulțumite că președintele Iohannis a promulgat dublarea alocațiilor pentru copii.

În decembrie 2010, când promova tăierile ilegale de pensii (măsură pe care am contestat-o imediat, inclusiv în Senat) și susținea vehement reducerea salariilor, Băsescu Traian pusese gând rău indemnizațiilor pentru mame și declara: «România nu mai are femei, are mămici. Nu mai bare copii, are bebeluşi. Toată ţara a devenit o ţară plină de mămicuţe şi bebeluşi.» Între timp, adversarul «mămicuțelor», a trecut la nivelul următor și a declarat război celei mai grave «amenințări» la adresa tuturor mamelor din România: alocațiile copiilor”.

