Dan Voiculescu: „Rezolvarea crizei demografice, obiectiv național!”

Victor Stroe

Populaţia României a scăzut cu aproape 30% din anii '90 până astăzi. Este o situaţie alarmantă care are nevoie de soluţii urgente, în caz cotrar, riscând ca ţara noastră să ajungă la sub zece milioane de locuitori până la sfârşitul acestui deceniu. Profesorul Dan Voiculescu cere o strategie naţională în acest domeniu care să elimine declinul demografic.

„La începutul anilor 90, România avea peste 22 de milioane de locuitori. În 30 de ani, pe fondul scăderii natalității, al nivelului extrem de ridicat al mortalității infantile (aflat mult peste media europeană) și al emigrării masive, țara noastră mai este efectiv locuită de aproximativ 15 milioane de români! Scăderea este alarmantă.

Populația României a scăzut cu aproape 30%, iar cea mai mare parte a acestei prăbușiri s-a înregistrat în perioada 2005-2014 – mandatele Băsescu! Cu un președinte care invita profesorii și medicii să plece din țară și instiga la tăieri neconstituționale de pensii și salarii, țara noastră a ajuns pe locul doi în topul mondial al «exodului», după Siria, stat măcinat de razboi civil! În aceste condiții, pentru a evita să «coboare» sub 10 milioane de locuitori până în 2030, consider că România are nevoie, mai mult decât oricând, de o strategie națională care să conducă la inversarea tendinței demografice actuale....

Scopul final: dublarea populației actuale a României în următorii 30 de ani, atât prin încurajarea sistematică și cu măsuri concrete a «repatrierii» diasporei, cât și prin stimularea natalității și combaterea eficientă a mortalității infantile”, a scris Dan Voiculescu pe blogul său.

Antena3