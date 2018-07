Dăncilă: Centrele cu aspect de cazarmă pentru persoanele cu dizabilităţi vor fi transformate în centre de reabilitare

Guvernul va aproba, în şedinţa de marţi, o serie de măsuri în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi, care vizează, între altele, renunţarea la centrele vechi şi înlocuirea acestora cu locuinţe protejate, centre pentru viaţă independentă, pentru abilitare şi reabilitare, de îngrijire şi asistenţă, a anunţat prim-ministrul Viorica Dăncilă.



"Continuăm astăzi să luăm măsuri în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi, multe dintre acestea au fost inspirate din discuţiile pe care le-am purtat cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale în primăvară, când am avut consultaţii. Acum le introducem în legislaţie, în regim de urgenţă, astfel încât să poată să fie aplicate cât mai repede. (...) România şi-a asumat dezinstituţionalizarea până în anul 2020 a îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi. Mai exact, renunţăm la centrele cu aspect de cazarmă militară în care erau găzduite sute de persoane cu dizabilităţi, cu un management de multe ori defectuos şi personal insuficient pregătit, pentru a răspunde nevoilor de reabilitare a persoanelor asistate. Le vom înlocui cu locuinţe protejate, centre pentru viaţă independentă, centre pentru abilitare şi reabilitare, centre de îngrijire şi asistenţă, centre respiro, centre de criză. Finanţarea acestor tipuri de centre va fi asigurată în proporţie de până la 90% de la bugetul de stat", a declarat Viorica Dăncilă în debutul şedinţei de guvern.



Premierul a adăugat că autorităţile locale şi judeţene trebuie să transforme centrele "mamut" până la finalul anului.



"În caz că nu vor face acest lucru, vor pierde anual 25% din finanţarea asigurată de bugetul de stat. Astfel, dorim să stimulăm înfiinţarea noilor tipuri de centre, care vor beneficia de finanţare de până la 90%. Ordonanţa de urgenţă pe care o adoptăm astăzi creează şi cadrul legal pentru finanţarea măsurilor de protecţie asigurate de furnizorii privaţi, mă refer aici la asociaţii şi fundaţii, de la bugetul de stat. Paradigma se schimbă în sensul că nu vor mai fi finanţate locurile într-o instituţie, ci serviciile pe care le oferim. Ne axăm astfel pe nevoile persoanei, şi nu pe cele ale unui sistem vechi şi care, am văzut cu toţii, a devenit neperformant", a spus Dăncilă.



O altă schimbare priveşte introducerea unei alocaţii lunare pentru asistentul personal profesionist care are în îngrijire un adult cu handicap, astfel încât acesta să poată asigura condiţii de locuit, hrană şi îmbrăcăminte.



"Astfel, asistentul care îngrijeşte un adult cu handicap accentuat va primi 600 de lei pe lună, iar unul care îngrijeşte un adult cu handicap grav va primi 750 de lei pe lună. Această alocaţie se adaugă la salariul asistentului personal profesionist", a mai spus Dăncilă.



Premierul a menţionat şi măsurile avute în vedere în OUG pentru introducerea biletului unic de transport interurban.



"Până acum, biletele de călătorie erau tipărite de operatorul de transport şi asigurau călătoria fie doar cu trenul, fie doar cu autobuzul. De acum, beneficiarul unui tichet de călătorie va putea folosi combinat tipurile de transport", a adăugat ea.



Premierul a precizat, de asemenea, că în privinţa finanţărilor nerambursabile, pentru proiectele ONG-urilor cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi se va modifica procentul de finanţare.



"De exemplu, dacă până acum acest procent era de 90%, acum va fi de 98%. Cu alte cuvinte, încercăm să susţinem ONG-urile să se implice şi mai mult, în condiţiile în care am observat că acestea nu accesau fonduri nerambursabile, pentru că nu aveau cota de 10% necesară cofinanţării, iar banii rămâneau de foarte multe ori necheltuiţi", a mai declarat Dăncilă. AGERPRES