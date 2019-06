Dăncilă, despre tensiunile din CExN: Cred că e important să arătăm respect unul faţă de celălalt

Preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, a declarat luni că are autoritatea de a linişti tensiunile din interiorul partidului, iar Marian Oprişan şi Marcel Ciolacu vor reuşi să se înţeleagă, pentru că nu au altă soluţie.



"Eu cred că sunt mulţi care pot avea această autoritate (de a linişti tensiunile în PSD - n.r.), bineînţeles că şi eu am această autoritate, dar a fost o discuţie în care probabil s-au strâns foarte multe lucruri şi oamenii au simţit nevoia să vorbească. I-am lăsat să îşi reproşeze ceea ce aveau de reproşat, să îşi spună păsurile, dar, după acest Comitet Executiv, cred că este important să arătăm respect unul faţă de celălalt şi să vorbim despre probleme politice şi mai puţin despre problemele personale. Cred că, dacă vrem într-adevăr să avem succes, trebuie să fim o echipă unită, iar o echipă unită e o echipă în care există acest respect reciproc. (...) Nu s-au înjurat, nu putem vorbi despre acest aspect, şi-au reproşat anumite lucruri care cred eu că s-au finalizat şi că, de acum încolo, vorbim pe alte principii - în primul rând al respectului reciproc, al abordării constructive şi al obiectivelor care ne stau în faţă", a spus Dăncilă, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, întrebată dacă are autoritatea de a linişti tensiunile din interiorul partidului.



Dăncilă a precizat că Marian Oprişan şi Marcel Ciolacu vor reuşi să se înţeleagă pentru că "nu au altă soluţie".



"Nimeni nu o accepte să avem divergenţe în loc să avem propuneri, sau opinii, sau proiecte pentru viitorul partidului", a concluzionat premierul.



Presa a relatat că preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, s-ar fi plâns în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al partidului de vinerea trecută că preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, l-ar fi înjurat pe holurile sediului PSD. În replică, Ciolacu l-ar fi întrebat, direct, în şedinţă, dacă vrea bătaie. AGERPRES