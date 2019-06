Dăncilă, după şedinţa coaliţiei: Am stabilit că nu trebuie să suprapunem un referendum peste niciun fel de alegeri

Coaliţia de guvernare a stabilit că nu trebuie suprapus un referendum peste niciun fel de alegeri, a declarat joi premierul Viorica Dăncilă, preşedinte interimar al PSD.



"Am stabilit faptul că nu trebuie să suprapunem un referendum peste niciun fel de alegeri, pentru că am încălca recomandările Comisiei de la Veneţia. Şi, în acelaşi timp, dacă luăm în calcul că pentru un vot avem cam două minute, pentru trei voturi, cum a fost şi cu referendumul, durata a fost de 6 minute, deci şi acesta a fost un motiv de aglomerare (la urne - n.r.). Sunt convinsă că în cadrul Comisiei de cod electoral se vor găsi soluţii, astfel încât cetăţenii să îşi poată exprima votul", a precizat premierul, la Palatul Parlamentului, la finalul unei şedinţe a coaliţiei de guvernare PSD - ALDE.



Potrivit premierului, un alt subiect discutat s-a referit la transpunerea în Constituţia României a obiectivelor de la referendum. "Ştiţi foarte bine că am avut un referendum consultativ, acum vorbim despre un referendum pentru revizuirea Constituţiei. În acest sens, în Parlament, atât în Senat cât şi în Camera Deputaţilor, comisiile de specialitate vor face demersurile astfel încât să avem în cel mai scurt timp un referendum pentru transpunerea în Constituţie a celor două obiective", a afirmat Viorica Dăncilă. AGERPRES