Dăncilă: Executivul monitorizează cu atenţie execuţia lucrărilor de refacere a obiectivelor afectate de inundaţii

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a afirmat, vineri, că stadiul execuţiei pentru refacerea obiectivelor distruse sau afectate de inundaţiile din vară este monitorizat cu atenţie.



Potrivit unui comunicat al Guvernului, transmis AGERPRES, Viorica Dăncilă a verificat vineri stadiul lucrărilor la obiectivul de investiţii "Regularizare albie râu Slănic - în zona localităţilor Târgu Ocna şi Slănic Moldova, judeţul Bacău".



Şefa Guvernului a fost însoţită de ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, ministrul Afacerilor Internelor, Carmen Dan, şi ministrul Transporturilor, Lucian Şova, iar directorul general adjunct al AN "Apele Române", Dorel Dume, a prezentat stadiul execuţiei, caracteristicile tehnice, scopul şi detalii referitoare la acest obiectiv.



"Monitorizăm cu atenţie stadiul execuţiei pentru refacerea obiectivelor distruse sau afectate de inundaţiile din vară. Am alocat în Guvern banii necesari pentru refacerea lor în regim de urgenţă, astfel încât viaţa şi bunurile oamenilor şi obiectivele sociale din zonă să nu mai fie puse în pericol de viituri în perioadele ploioase ale anului", a afirmat Dăncilă.



Conform Executivului, valoarea investiţiei este de 3,9 milioane de lei, aceasta fiind aprobată de Guvern, cu finanţare în regim de urgenţă, prin HG 582/2018. Termenul de finalizare a lucrărilor este decembrie 2018.



Ordonatorul principal de credite este Ministerul Apelor şi Pădurilor, iar autoritatea contractantă este AN "Apele Române", prin Administraţia Bazinală de Apă Siret. Prin această investiţie se va amenaja albia râului Slănic pe o lungime de 1.135 metri liniari (zid de sprijin, grindă de sprijin, praguri de fund), se precizează în comunicat.



Potrivit sursei citate, investiţia este necesară deoarece, ca urmare a precipitaţiilor abundente înregistrate în perioada iunie - iulie în judeţul Bacău, precum şi din cauza scurgerilor abundente de pe versanţi, s-au produs creşteri de debite, care au antrenat mari cantităţi de material aluvionar, blocând cursul râului Slănic. Astfel, transportul de material aluvionar a condus la distrugeri ale lucrării de apărare pe sectorul Slănic Moldova - Târgu Ocna.



"Această investiţie este necesară pentru că, în cazul unor noi precipitaţii abundente, lucrarea poate fi afectată pe o lungime mult mai mare faţă de situaţia actuală, implicând costuri de refacere substanţial mai mari şi efecte colaterale majore", se explică în comunicat. AGERPRES