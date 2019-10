Dăncilă: Guvernul demis a pregătit mai multe proiecte de acte normative pe care viitorul Executiv le poate adopta

Guvernul demis a pregătit mai multe proiecte de acte normative pe care viitorul Executiv să le poată adopta, a declarat prim-ministrul demis Viorica Dăncilă.



"Am pregătit mai multe proiecte pe care viitorul guvern să le poată adopta. Voi menţiona câteva dintre aceste măsuri cu caracter social. Am convingerea că oamenii trebuie să fie corect plătiţi pentru munca lor. În guvernarea PSD am crescut succesiv salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Am făcut demersurile necesare ca acesta să fie majorat, începând cu anul viitor, la 2.262 de lei, iar pentru angajaţii cu studii superioare şi vechime de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, la 2.620 de lei lunar. După amiază vom avea consultări pe aceasta temă cu reprezentanţii patronatelor şi sindicatelor în cadrul Consiliului Naţional Tripartit", a declarat Viorica Dăncilă, luni, la începutul şedinţei de Guvern.



Ea a adăugat că Executivul demis a elaborat şi un proiect de act normativ privind veteranii şi văduvele de război.



"Veteranii şi văduvele de război merită respect şi un trai demn. Am pregătit proiectul de hotărâre de Guvern şi am asigurat fondurile necesare pentru plata ajutorului anual acordat pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice şi alte nevoi casnice", a adăugat Dăncilă.



Premierul demis s-a referit şi la un proiect privind forţa de muncă.



"Antreprenorii au nevoie de forţă de muncă pentru derularea afacerilor. Este pregătit şi postat în consultare publică proiectul prin care majorăm numărul lucrătorilor străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în cursul anului viitor", a declarat Dăncilă.



Premierul demis a menţionat că toate aceste proiecte au fost puse în transparenţă şi sunt deschise consultării publice, astfel încât "viitorul Guvern să le poată adopta într-un timp cât mai scurt". AGERPRES