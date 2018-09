Dăncilă: Modificarea schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor va fi atractivă pentru investitori

Modificarea schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie se dovedeşte atractivă pentru investitori, în acest moment fiind în analiză 13 proiecte de investiţii private în România care însumează investiţii în valoare de 1,36 miliarde lei, a declarat premierul Viorica Dăncilă.



"Avem o veste foarte bună în ceea ce priveşte investiţiile. Modificarea schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor cu impact major în economie se dovedeşte atractivă pentru investitori. Astăzi sunt în analiză 13 proiecte de investiţii private în România, ce însumează investiţii în valoare de 1,36 miliarde lei şi care vor primi ajutor de stat până la sfârşitul acestei luni. Mă bucură foarte mult faptul că 10 din aceste 13 investiţii sunt făcute de firme cu capital autohton, în condiţiile în care, după cum ştiţi, în 2017, pe această schemă de ajutor de stat, nu a fost aprobat niciun proiect, iar în 2016 au primit ajutor doar şase firme - dar toate şase aveau capital străin. Aşa cum am anticipat, prin simplificarea condiţiilor de eligibilitate şi prin reducerea valorii minime a investiţiei, de la 10 milioane euro la 3 milioane euro, am dat ocazia firmelor româneşti să poate aplica ", a declarat premierul, joi, în şedinţa de Guvern.



Viorica Dăncilă a menţionat că, în plus, prin această măsură investiţiile vor fi realizate în mai multe regiuni ale României.



"Aşadar, se creează noi locuri de muncă şi se obţine un efect multiplicator în economie prin dezvoltarea unor afaceri pe plan local. Foarte important este că sunt depuse alte 14 cereri pentru care vom găsi soluţii suplimentare a bugetului alocat ajutoarelor de stat, astfel încât şi acestea să fie aprobate până la sfârşitul acestui an", a mai precizat premierul. AGERPRES