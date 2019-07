Dăncilă: Nu am decis remanierea pentru că aşa vrea preşedintele Iohannis, aşa cred că Guvernul va fi mai credibil

Premierul Viorica Dăncilă, preşedinte al PSD, a declarat, luni, că a luat decizia de remaniere a miniştrilor de Interne şi Externe "nu pentru că aşa vrea preşedintele Iohannis", ci pentru că aşa crede că Guvernul "va avea mai multă credibilitate, mai multă încredere".



"Am văzut în spaţiul public că a apărut această informaţie a unor binevoitori că am luat aceste decizii de schimbare la MAI şi MAE ca urmare a solicitării preşedintelui Iohannis. Dacă era să procedez după această gândire, veneam de fiecare dată cu miniştri care erau acceptaţi de domnul Iohannis repede, nu aveam atâtea blocaje la Guvern de fiecare dată atunci când am venit cu o propunere de ministru. Dacă făceam acest lucru nu aveam de fiecare dată o nevoie de a modifica candidaţii pentru un anumit portofoliu. Deci, menţionez încă o dată, subliniez, nu am luat această decizie pentru că aşa vrea preşedintele Iohannis, am luat această decizie pentru că aşa cred eu că acest Guvern va avea mai multă credibilitate, mai multă încredere şi că acolo unde simt că lucrurile pot merge mai bine voi face modificări pe viitor", a afirmat Dăncilă, într-o conferinţă de presă, la finalul şedinţei conducerii PSD.



Ea a adăugat social-democraţii sunt "în luptă" cu Iohannis pentru alegerile prezidenţiale. "Deci, dacă îmi asum ca preşedinte al partidului să obţin un anumit rezultat în alegerile prezidenţiale, cu siguranţă nu trebuie să fac jocul adversarului politic în această campanie, ci trebuie să-mi întăresc partidul, să-mi întăresc Guvernul, să-mi întăresc poziţia în coaliţia de guvernare. Deci, aceste lucruri care au apărut în spaţiul public sunt total neadevărate, nu sunt pliate pe realitate", a explicat liderul PSD.



Dăncilă nu a dorit să detalieze motivele schimbării din funcţie a lui Carmen Dan, dar a completat că-şi doreşte o eficienţă mai mare în activitatea guvernamentală.



"Nu am să detaliez motivele, am să repet ceea ce am spus înainte. Îmi doresc o eficienţă mai mare în activitatea guvernamentală, îmi doresc un Guvern în care miniştri să aibă mai multă implicare şi să dea un grad de încredere în acest Guvern mult, mult mai mare. Nu vreau să ies în faţa presei, a opiniei publice şi să fac analiza activităţii doamnei Carmen Dan sau a altor miniştri pe care-i vom schimba", a precizat Viorica Dăncilă.



Potrivit prim-ministrului, în cazul schimbării de la MAI, argumentele sale sunt legate de percepţia publică a acestui minister. "Vreau să dau mai multă credibilitate acestui minister şi pentru că eu cred că aici trebuie să avem o schimbare pentru a lucra mult mai bine în cadrul acestui minister. Nu-mi cereţi să dau detalii din interiorul ministerului", a declarat Dăncilă.



Întrebată dacă evenimentele din 10 august 2018 reprezintă o greşeală în activitatea ministrului, premierul a răspuns: "Am spus că percepţia publică legată atât de MAI şi am că şi la ALDE legată de MAE nu este una foarte bună în acest moment".



"Pentru mine, ca şi prim-ministru, este important ca percepţia legată de fiecare ministru în parte şi, bineînţeles, percepţia de ansamblu pentru Guvernul României trebuie să fie una pozitivă. Acest lucru nu mi-l va dicta strada, fiecare are dreptul să protesteze pentru anumit lucru, sunt dispusă să ascult nemulţumirile celor care protestează în stradă, nu mi-l va dicta strada, dar, eu cred că, în calitate de prim-ministru, trebuie să aduc în Guvern oameni care au un grad de credibilitate mult mai mare, oameni care au multă experienţă şi care pot aduce plusvaloare Guvernului", a susţinut Viorica Dăncilă. AGERPRES