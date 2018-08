Dăncilă: Sănătatea, Educaţia, Agricultura şi Transporturile vor primi mai mulţi bani la rectificare

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că Sănătatea, Educaţia, Agricultura şi Transporturile sunt patru domenii care primesc mai mulţi bani în urma primei rectificări bugetare din 2018, programată a fi aprobată de Guvern la jumătatea lunii august.



"Sănătatea, domeniu prioritar în viziunea noastră de guvernare, a beneficiat de o suplimentare consistentă de 891 milioane de lei, cea mai mare parte din această sumă fiind alocată pentru achiziţia de echipamente medicale. Din acest surplus, vom achiziţiona 300 de incubatoare pentru maternităţi, 300 de aparate de testare auditivă pentru nou născuţi şi alte echipamente pentru mame şi copii. Am alocat, de asemenea, sumele necesare pentru derularea proiectului în care colaborăm cu Banca Mondială, pentru achiziţia de echipamente pentru unităţile de urgenţă, aparate de rezonanţă magnetică şi computere tomograf, dar şi screeninguri pentru depistarea precoce a cancerului. Am alocat de asemenea sume suplimentare pentru programele de sănătate publică şi pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă", a declarat Viorica Dăncilă, joi, la Palatul Victoria.



Premierul a adăugat că pentru Educaţie, al doilea domeniu prioritar din programul de guvernare, Guvernul a repartizat la rectificare o sumă suplimentară de 178 milioane lei.



"Aceşti bani vor fi utilizaţi pentru plata burselor, elevilor şi studenţilor, dar şi pentru investiţii în unităţile de învăţământ. De asemenea, pentru universităţi s-au alocat bani pentru construcţia unei aule şi a unei săli de conferinţe la Universitatea Politehnică Bucureşti, finalizarea Corpului C de la Universitatea Valahia de la Târgovişte, precum şi finalizarea sediului central al Universităţii din Piteşti", a declarat Dăncilă.



Prim-ministrul a precizat că în domeniul agriculturii, unde a fost inclusă şi Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară, a fost alocată suplimentar suma 185 de milioane de lei.



"Subliniez, însă, că am prevăzut în buget o sumă de peste 110 milioane de lei pentru combaterea şi eradicarea pestei porcine. Aceşti bani vor fi folosiţi inclusiv pentru despăgubirea fermierilor. Am prevăzut, de asemenea, sumele necesare pentru plata motorinei utilizate la lucrările agricole. De asemenea, vom începe investiţiile la 37 de staţii de pompare necesare pentru extinderea suprafeţelor agricole irigate", a menţionat premierul.



Dăncilă a afirmat că "o sumă consistentă a fost repartizată autorităţilor locale".



"Avem aici o sumă suplimentară de 1,1 miliarde lei pentru menţinerea veniturilor comunităţilor locale, cel puţin la nivelul anului 2017 şi pentru asigurarea sumelor necesare privind hrana elevilor. La aceştia se adaugă alte 300 de milioane de lei destinaţi investiţiilor prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, mă refer la PNDL 1 şi PNDL 2, bani care vor fi alocaţi comunităţilor locale prin Ministerul Dezvoltării, în special pentru extinderea reţelelor de apă şi canalizare şi pentru reabilitarea drumurilor judeţene şi comunale", a mai declarat premierul.



Dăncilă a subliniat că, pentru prima dată în ultimii patru ani, Transporturile vor primi bani în plus la rectificarea bugetară.



"Sumele suplimentare sunt destinate susţinerii proiectelor de investiţii din domeniul infrastructurii de transport, dar şi pentru achiziţia unui simulator de zbor pentru Şcoala de Aviaţie. Se asigură astfel sumele necesare pentru finalizarea modernizării DN 18 pe segmentul Baia Mare - Sighetu Marmaţiei - Iacobeni. De asemenea, vom aloca sumele necesare pentru finalizarea reabilitării podului Agigea - Constanţa, pentru construcţia unui pod peste râul Vedea şi pentru începerea unei lucrări complexe de cale ferată între Râmnicu Vâlcea şi Vâlcele, lucrare care trenează de peste 15 ani", a spus premierul.



Dăncilă a menţionat în acelaşi context că s-au alocat în buget 21 de milioane lei pentru pregătirea a 21 de proiecte de investiţii prin parteneriat public - privat în infrastructura de transport, în sănătate, agricultură şi turism. AGERPRES