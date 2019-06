Dăncilă speră la un răspuns cât mai repede de la preşedintele Iohannis cu privire la miniştrii propuşi

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, după şedinţa coaliţiei de guvernare, că va avea din nou o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis în legătură cu miniştrii propuşi pentru trei portofolii - Justiţie, Fonduri Europene şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni - având în vedere că interimatele la aceste ministere vor expira vineri.



"Nu am discutat încă cu domnul preşedinte, am să sun. Am avut o discuţie ieri cu domnul preşedinte, am motivat de ce am avut aceste propuneri, am vorbit despre fiecare candidat în parte şi aştept acum domnul preşedinte să vină cu un răspuns referitor la cele trei portofolii la care avem interimari şi al căror mandat, aşa cum ştiţi, expiră mâine şi, în acelaşi timp, o nominalizare pentru postul de vicepremier pe proiecte strategice, pe parteneriate strategice şi aşteptăm şi în acest sens o nominalizare. În acelaşi timp, în scurt timp, în cadrul forurilor statutare, vom lua o decizie pentru nominalizarea pe postul de vicepremier pe probleme economice, pentru că, aşa cum ştiţi, domnul Viorel Ştefan va pleca la Curtea Europeană de Conturi", a afirmat Dăncilă la Palatul Parlamentului.



Totodată, ea a spus că aşteaptă din partea preşedintelui să motiveze de ce l-a respins pe Titus Corlăţean pentru funcţia de vicepremier, astfel încât să fie luată o decizie în forurile statutare ale partidului pentru această funcţie.



"Deciziile le luăm în forurile statutare ale partidului, dar nu a fost un răspuns, aşteptăm răspunsul oficial, ca să putem să luăm această decizie, pe care sperăm să o primim cât mai repede", a mai spus Dăncilă.



Întrebată de ce a fost nevoie de o discuţie cu preşedintele, Dăncilă a răspuns: "Am discutat cu domnul preşedinte despre fiecare propunere, am spus de ce am făcut aceste propuneri, faptul că îmi doresc ca în Guvern să avem oameni cu experienţă, oameni care în domeniul de activitate să facă performanţă".



Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis, pe 29 mai, ca Titus Corlăţean să fie propus vicepremier, Ministerul Justiţiei să fie preluat de către Ana Birchall, Ministerul Fondurilor Europene de către Roxana Mânzatu, iar Ministerul Românilor de Pretutindeni de către Natalia Intotero. Ulterior, preşedintele Iohannis a respins propunerea referitoare la Titus Corlăţean. AGERPRES