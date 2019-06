Dăncilă spune că nu şi-a dat demisia la elaborarea legii bugetului pentru că este un om responsabil

Preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, a declarat luni că nu a vrut să îşi dea demisia atunci când nu a fost lăsată să se implice în elaborarea legii bugetului pentru că este un om responsabil şi nu are voie să îşi dezamăgească colegii de partid şi pe cetăţeni.



Întrebată, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, de ce nu şi-a dat demisia atunci când nu a fost lăsată să se implice în elaborarea bugetului pe acest an, Dăncilă a răspuns: "Pentru că sunt un om responsabil, pentru că pentru mine înseamnă foarte mult votul cetăţenilor din România".



"A fost un vot masiv pentru PSD în 2016, iar eu, ca prim ministru, nu am voie să îmi dezamăgesc nici colegii de partid şi nu am voie să dezamăgesc nici cetăţenii care au crezut în noi, pentru că am încredere că putem mişca lucrurile şi pentru că eu cred în PSD şi nu vreau să repet ceea ce au făcut alţii, să lase partidul într-o situaţie neplăcută prin demisia premierului. Mai mult, pentru că eu cred că România are nevoie de stabilitate, pentru că într-o perioadă în care vedem ce se întâmplă în jurul nostru, noi trebuie să fim un pilon de stabilitate", a afirmat premierul.



Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus că premierul Dăncilă le-a spus social-democraţilor în şedinţă că nu a fost lăsată să facă bugetul.



"Doamna premier ne-a spus în şedinţă (...) că nu a fost lăsată să se implice în realizarea bugetului de stat pentru că lucrurile ar fi altfel. Ne spus că nu a fost lăsată şi că altcineva a făcut bugetul politic. Acum a promis că se va implica, astfel încât ce e prevăzut în buget să vină sistematic şi regulat", a adăugat Firea. AGERPRES