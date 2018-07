Dăncilă: Vom lua măsuri imediate de intervenţie pentru a-i ajuta pe oamenii afectaţi de inundaţii

Prim-ministrul Viorica Dăncilă şi mai mulţi membri ai Cabinetului au stabilit, marţi, în şedinţa operativă convocată la Guvern, măsurile necesare pentru sprijinirea oamenilor şi comunităţilor afectate de inundaţii.



Potrivit unui comunicat al Guvernului, o parte dintre măsurile de intervenţie rapidă urmează să fie adoptate în prima şedinţă a Executivului. Astfel, sunt avute în vedere măsuri imediate de intervenţie pentru sprijinirea oamenilor şi localităţilor afectate de inundaţii, dar şi măsuri preventive.



Executivul vizează asigurarea produselor de strictă necesitate - apă, alimente, locuinţe mobile pentru cazarea oamenilor ale căror locuinţe au fost distruse sau grav afectate -, asigurarea de materiale de construcţii pentru reconstrucţia caselor distruse de calamităţi, alocarea de ajutoare financiare familiilor afectate, în baza anchetelor sociale, deblocarea drumurilor şi căilor de acces afectate de inundaţii, precum şi restabilirea legăturilor de acces pentru comunităţile izolate, consilierea populaţiei pentru conştientizarea riscurilor de sănătate la care se expun şi asigurarea vaccinurilor necesare, acolo unde este nevoie (pentru hepatita A şi tetanos), suplimentarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie pentru scoaterea apei şi aluviunilor din casele, curţile şi localităţile afectate, asigurarea furajelor necesare animalelor domestice ce aparţin familiilor afectate.



De asemenea, autorităţile vor interveni pentru a preîntâmpina şi diminua efectele eventualelor inundaţii ce pot apărea în perioada următoare, având în vedere prognozele meteorologilor pe termen scurt şi mediu.



Conform sursei citate, în acest sens, autorităţile sunt pregătite să intervină pentru consolidarea unor maluri de apărare, breşe controlate, înălţarea unor diguri.



În plus, premierul Viorica Dăncilă a cerut ministrului Tineretului şi Sportului să găsească soluţii pentru organizarea de tabere gratuite destinate copiilor din familiile ale căror locuinţe au fost grav afectate de calamităţi.



Un alt set de măsuri avute în vedere vizează refacerea infrastructurii de transport şi de mediu distruse sau afectate de inundaţii, inclusiv diguri de protecţie.



Guvernul va face o analiză complexă în baza căreia va accesa Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene.



"Am fost ieri şi am văzut situaţia la faţa locului. Am vorbit cu oamenii care au nevoie de sprijinul nostru rapid. Mulţi şi-au pierdut în câteva ore munca de o viaţă. Este datoria noastră să îi ajutăm cu tot ce au nevoie pentru a trece peste aceste momente grele. (...) Vom lua măsuri de intervenţie imediate pentru a-i ajuta pe oamenii afectaţi de inundaţii", a afirmat premierul Viorica Dăncilă. AGERPRES