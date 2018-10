Dăncilă: Vrem să mergem pe prevenire şi mai puţin pe înlăturarea dezastrelor produse de calamităţi

Prim-ministrul Viorica Dăncilă, aflată într-o vizită în judeţul Bacău, a afirmat vineri că este necesar să se meargă pe prevenire şi mai puţin pe înlăturarea dezastrelor produse de calamităţi.



"Trebuie să avem o evaluare, să vedem acolo unde avem puncte sensibile, în ce ne împotmolim pentru a putea răspunde. (...) Vrem să mergem pe prevenire, şi mai puţin pe înlăturarea (...) dezastrelor produse de calamităţi şi, de aceea, trebuie să luăm în calcul toţi aceşti factori şi să încercăm încet, încet şi prin metode legislative, şi prin investiţii să punem la punct tot acest sistem (...) Din păcate, vedem că de ani de zile nimeni nu s-a ocupat de acest lucru şi ne-am trezit dintr-o dată cu ţara cu mii de calamităţi, cu multe aluviuni şi cu multe probleme create datorită intemperiilor vremii", a declarat Dăncilă la Târgul Ocna, judeţul Bacău, conform unei înregistrări difuzate pe pagina de Facebook a Guvernului.



De asemenea, şefa Guvernului a precizat că a dorit să vadă care este stadiul lucrărilor după investiţiile făcute pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor.



"Am fost aici atunci când calamităţile au provocat atâtea neajunsuri, atâtea dezastre. Am promis că mă întorc şi m-am ţinut de promisiune. (...) Am venit să văd şi ce s-a făcut şi ce se va face, voi mai reveni, pentru ca aceste lucruri să nu se mai întâmple. Am vrut să văd care este stadiul lucrărilor. Nu vin doar aici, mai merg şi în alte localităţi unde am realizat investiţii şi cred că acest lucru este un lucru de normalitate", a spus Dăncilă.



Potrivit şefei Guvernului, concluziile sale în urma vizitei "sunt pozitive".



"Văd că autorităţile locale se implică, (...) Ministerul Apelor şi Pădurilor se implică, văd că toată lumea este dornică de a rezolva problemele din zonă şi plec de aici chiar încărcată pozitiv, pentru că am văzut că există toată dorinţa, toată puterea de muncă pentru a finaliza până la sfârşitul anului aceste lucrări, pentru că, să nu uităm, după decembrie, vremea nu ştim cum va fi. În fiecare an a fost vremea foarte capricioasă, vin zăpezile şi atunci putem să ne confruntăm din nou cu situaţiile pe care le-am avut în iunie, iulie", a mai afirmat Dăncilă. AGERPRES