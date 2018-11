De Blec Fraidei îți faci bagajul mai ieftin

Cel mai mare eveniment de cumparaturi Black Friday se apropie cu pasi rapizi. Unul din cei mai mari retaileri de pe piata a vrut sa le ofere consumatorilor posibilitatea de a se informa asupra ofertelor puse la dispozitie si de a verifica corectitudinea preturilor si in magazine, asa ca a prelungit aceasta perioada la o luna intreaga de oferte, care se va finaliza abia la inceputul lunii decembrie.

Totodata acesta a personalizat Black Friday-ului oferindu-i o tenta mai romaneasca si mai simpla si l-a transformat in Blec Fraidei, cu reduceri “de sta mata-n coada” si “de n-a vazut Parisul”. Mai mult acesta si-a diversificat foarte mult gama de produse in ultima perioada pe langa categoriile traditionale de produse a introdus categorii care-ti vor face sesiunea de shopping mai placuta si-ti vor aduce la timp produsele comandate. De Blec Fraidei poti sa-ti faci cumparaturi pentru orice doresti, de la electrocasnice pentru bucatarie, produse it, televizoare, produse baby, apa imbuteliata pana la produse de ingrijire personala, auto, produse pentru voiaj etc.

Acest retailer ti-a pregatit preturi wow si de neratat la toate categoriile. Este un moment bun sa arunci o privire peste categoriile nou introduse. In articolul de fata focusul va fi pe gama de voiaj, pe prezentarea ofertelor de trolere si a gentilor de voiaj.

Trolerele sunt articole indispensabile in calatorii si in functie de marimea bagajului consumatorul se orienteaza catre un anumit model si dimensiune. Pe site-ul retailerului, care iti aduce un astfel de Blec Fraidei, se gasesc trolere de la producatori cunoscuti - Lamonza, Movom, Roll Road sau Catalina Estrada, din categorii diferite. Fie ca-ti doresti un trolere de copii, un troler de cabina sau un troler ieftin, in gama sa sigur se va gasi optiuni care sa multumeasca orice gust.

Indiferent daca pleci intr-un city break sau intr-o vacanta mai lunga, vei avea nevoie de un troler de calatorie de calitate pentru a transporta hainele si cadourile pentru cei dragi. In functie de cat de multe bagaje vrei sa iei cu tine vei opta pentru un troler sau o geanta de voiaj sport.

Cea mai importanta caracteristica a unui troler este dimensiunea, pentru ca in functie de aceasta il poti lua cu tine in avion sau il vei trimite la cala. Aici cea mai buna alegere va fi un troler de cabina, un partener foarte bun in avion fiind trolerul Lamonza, din poliester sau ABS, cu o inaltime de pana la 55 cm.

Carcasa trolerelui este si ea importanta. Ai la dispozitie fie un troler cu carcasa dura (ABS - material plastic) fie cu o carcasa moale, din material textil (poliester). Ambele sunt flexibile si rezistente la socuri, insa cele dure iti vor pastra hainele nesifonate, spre deosebire de cele din material textil care iti pot sifona hainele sau pot fi patate accidental.

Capacitatea, exprimata in litri, se refera la spatiul intern disponibil pentru bunurile tale. Recomandabil ar fi un troler din plastic dur, desi cele din material textil permit mai multe haine, uneori se exagereaza si se forteaza fermoarul care poate ceda.

Sa nu uitam de incuietoare, care este foarte importanta pentru siguranta bunurilor. Exista 2 tipuri de incuietori de siguranta pentru trolere: cu cifru si lacat. Rotile pentru transport faciliteaza deplasarea unui troler, astfel ca exista modele cu 2 roti fixe si 2 picioare de sprijin, pentru echilibru. Insa exista si posibilitatea de a alege un model cu 4 roti, ceea ce va facilita deplasarea trolerului. Un alt element important sunt manerele, cel din partea superioara, retractabil in interiorul bagajului, actionat cu buton, dar si cele laterale pentru a apuca usor bagajul si a-l muta dintr-un loc in altul. Nu in ultimul rand foarte important este designul, care sa atraga atentia sau care sa treaca nevazut.

Oferta de trolere a marelui retailer este foarte variata. Exista posibilitatea de a opta pentru un troler pentru barbati, troler pentru femei sau troler copii. Totodata modele variate vei regasi si la categoria geanta de voiaj, care vine cu modele si oferte pentru toate cele 3 segmente. Diferentele apar la culori si dimensiuni, astfel ca pentru copii poti opta pentru o geanta de voiaj mai mica si mai vesela, in timp ce pentru barbati lucrurile se schimba. Pentru copii geanta de umar Lamonza Graffiti, 36 cm este o optiune, in timp ce pentru adulti se poate opta fie pentru o geanta de voiaj cu troler Lamonza Toro, pe negru sau pentru o geanta de voiaj cu troler Lamonza Superlight, 57 cm, mov.

Trolerele de copii, sunt trolere de cabina, de culori diferite, din material textil sau ABS, usor de transportat de catre cei mici (au 4 roti), dar si foarte incapatoare si dotate cu buzunare suplimentare pe interior.

O recomandare de troler ieftin este trolerul Lamonza Atlanta de 42 cm, pe culoarea rosu, care va fi usor de transportat pentru cei mici. Daca isi doreste ceva din material mai dur, atunci recomandarea pentru fete se opreste asupra modelului de troler Lamonza Regal, inaltime 55 cm, rosu si pentru baieti acelasi model, doar ca pe albastru.

Pentru femei, gama este si mai variata. Exista numeroase modele de valize de dama, care iti vor face cu ochiul atat prin pretul accesibil, dar si prin modelele disponibile. Tot pentru femei poate fi utilizata si geanta de voiaj, foarte practica si eficienta in calatoriile scurte sau deplasarile rapide. Este perfecta pentru femeile care au un stil de viata activ si sunt mereu pe fuga, deoarece poate fi transportat usor sau in masina. Au dimensiuni mici, culori variate si preturi wow, care-ti vor face calatoriile mai frumoase.

Valizele de dama sau trolere au dimensiuni care pot ajunge pana la 75 cm si in functie de cat de multe haine, obiecte vrei sa transporti cu tine ai la dispozitie modele din care sa alegi. Astfel, cu o inaltime de 78 cm, trolerul Lamonza Leopard este potrivit pentru calatorii mai lungi si dispune de spatiu suficient atat pentru tine cat si pentru cadourile celor dragi. Daca esti adeptul trolerului din material text ai in vedere trolerul Lamonza Blend, cu o inaltime de 77 cm, pe mov. Exista trolere (valize de dame) si mai micute, de 66-67 cm asa ca daca nu intentionezi sa cari foarte multe opteaza pentru un troler Lamonza Regal, argintiu sau pentru trolerul Lamonza Ultralight, albastru-turcoaz.

Oferta de trolere este foarte diversa si aduce produse pentru fiecare membru al familiei tale. Luna de Blec Fraidei propusa de marele retailer traditional roman iti permite sa cauti cele mai bune oferte in online si sa le testezi sau sa le compari in magazinele puse la dispozitie. Pe langa acestea ai oferte de finantare pentru a scapa de stresul sumelor mari, servicii de livrare in cel mai scurt timp la adresa ta, dar si consultanta in magazin. Profita de reducerile pregatite si ia-ti cel mai potrivit troler pentru vacanta ta!