De Înălţare, Arhiepiscopul Tomisului ÎPS Teodosie a fost achitat de judecători

Arhiepiscopul Tomisului ÎPS Teodosie a fost achitat în dosarul în care este judecat pentru că ar fi obţinut ilegal fonduri europene. Decizia nu e definitivă.

ÎPS Teodosie este judecat pentru fapte de corupţie. Teodosie Petrescu a fost trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată". Procesul a început în luna februarie 2017, fiind cunoscut sub numele de „Nazarcea", după denumirea fermei pe care Arhiepiscopia o are în administrare şi pentru care a obţinut fondurile APIA verificate de procurorii DNA.

