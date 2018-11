Depoul şi Terminalul Multimodal Străuleşti au fost puse în funcţiune. Tarif de 1 leu pentru o oră de parcare

Depoul şi Terminalul Multimodal Străuleşti din cadrul proiectului Magistrala 4. Racord 2. Secţiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) - Străuleşti au fost puse luni în funcţiune, pentru început preţul pentru o oră de parcare fiind de 1 leu/oră.



"Începem exploatarea terminalului multimodal cu un tarif de 1 leu/oră. Vom analiza şi vom scoate spre vânzare şi abonamente şi, de asemenea, aparatele sunt prevăzute cu un soft ce poate permite ca acela care foloseşte transportul cu metroul şi nu va lua un abonament să poată scana cartela de metrou şi să poată obţine un discount, aşa cum se face şi în ţările din UE. În următoarele şase luni, noi aşa am aprobat darea în exploatare cu un tarif de 1 leu şi în şase luni să facem analiza şi să vedem cum vom scoate acest abonament şi cealaltă facilitate. Durează puţin mai mult până când implementăm, dar prima prioritate este abonamentul", a declarat directorul general al Metrorex, Dumitru Şodolescu.



Potrivit acestuia, calculul a fost făcut pentru un grad de ocupare de 60% în prima lună.



Scopul construcţiei primului Terminal Multimodal din Bucureşti a fost acela de a îmbunătăţi condiţiile de mediu prin reducerea poluării şi decongestionarea traficului din capitală. Astfel, autovehiculele ce intră în capitală vor putea utiliza parcarea, pasagerii având acces direct şi rapid la transportul public orăşenesc (subteran şi suprateran) şi interurban pentru destinaţiile din afara capitalei. Taxa de parcare este de 1 leu pe oră.



Construcţia Depoului şi Terminalului Multimodal Străuleşti a fost finanţată de la bugetul de stat şi a costat aproximativ 363 milioane de lei cu TVA, inclusiv amenajările de suprafaţă.



"Lucrările s-au terminat în termenul contractual, respectiv 18 iulie, cu o singură excepţie - sistemul de taxare a venit mai târziu pentru că iniţial era o altă specificaţie tehnică şi am dorit să avem de ultimă generaţie şi, aşa cum vedeţi, avem nişte echipamente chiar ultraperformante, cele pe care le-am instalat", a precizat şeful Metrorex.



Terminalul multimodal are un regim de înălţime P+3 etaje şi are în alcătuirea sa un parcaj pentru 660 de autovehicule, sală de aşteptare pentru călătorii transportului public orăşenesc şi interurban şi autogară cu 11 locuri de parcare. Terminalul este dotat cu lifturi de acces în parcajul suprateran, precum şi cu acces direct către staţia de metrou Străuleşti prin intermediul unei galerii subterane dotate cu trotuare mobile şi luminatoare ce oferă lumină naturală.



În ceea ce priveşte Depoul Străuleşti, acesta are o suprafaţă de 11.000 de metri pătraţi şi 13 linii, unde pot fi garate sau reparate în acelaşi timp şapte trenuri. În cadrul aceluiaşi proiect au fost amenajate spaţii verzi adiacente drumurilor de acces, dar şi un teren de sport.



"Depoul Străuleşti este prevăzut cu 13 linii care au toate funcţiunile posibile pentru mentenanţa materialului rulant, începând cu o staţie de spălare, continuând cu strung pentru strunjit roţile trenurilor, linii de revizie, linii de garare, bineînţeles spaţii tehnice pentru personalul de întreţinere. Are 13 linii şi este gândit din punct de vedere al asigurării garării şi mentenanţei trenurilor inclusiv pentru Magistrala 6, care va fi ulterior executată. Deci, acest depou este capabil să susţină şi trenurile aferente Magistralei 6. Acest depou mai are în continuare către staţia Străuleşti pe zona de galerie şi foarte multe spaţii tehnice, ateliere etc. pentru mentenanţa materialului rulant, bineînţeles şi instalaţie, echipamente care asigură partea de stins incendii, partea de ventilaţie etc.", a precizat, la rândul său, Constantin Mustăţea, directorul de Investiţii şi Achiziţii Publice al Metrorex.



În cadrul depoului au fost prevăzute spaţiile necesare atelierelor de întreţinere a materialului rulant, dormitoare pentru mecanici cu lumină naturală, precum şi dotările şi echipamentele tehnice necesare (strung, vinciuri, poduri rulante, canale de revizie, staţie de spălare etc.). Galeria de legătură cuprinde zona de schimbătoare de cale care fac posibile diverse manevre de acces către fiecare linie a depoului, cum sunt manevrele de intrare şi ieşire de la liniile de parcare, manevra pentru operaţia de spălare sau manevra pentru operaţia de strunjire a roţilor.



Extinderea ariei metropolitane a municipiului Bucureşti prin intermediul Liniei de metrou Magistrala 4. Racordul 2. Secţiunea Parc Bazilescu (PS Zarea) - Străuleşti şi implicit a Terminalului Multimodal va ajuta la fluidizarea transportului de suprafaţă preluat din localităţile învecinate (Mogoşoaia, Buftea), unde se constată o creştere semnificativă a populaţiei. AGERPRES