Gabriela Firea: „Suntem nevoiţi sa plătim oalele sparte de alţii”. Primăria Capitalei obligată să plătească 76 de milioane de euro, omului de afaceri, Costică Costanda

Curtea Supremă a dat marți sentința definitivă în procesul dintre Primăria Capitalei și omul de afaceri Costică Costanda, păstrând decizia Curții de Apel din anul 2018.

Potrivit minutei de ședință, Primăria București e obligată să îi plătească lui Costanda circa 76 de milioane de euro ca urmare a anulării contractului de schimb de terenuri agreat de părţi, în anul 2008, prin care Primăria Capitalei a oferit familiei Constanda un teren în Satul Francez, pentru terenul aferent Parcului Bordei. În schimb, Primăria București va primi înapoi terenul din Satul Francez.

„Suntem nevoiti sa platim oalele sparte de altii. La finalul unui proces care a durat aproape 10 ani, ICCJ obliga Primaria Capitalei sa ii plateasca omului de afaceri Costica Constanda 115 milioane de euro pentru neaprobarea in anul 2007 a unui PUZ, prin care omul de afaceri voia sa construiasca imobile cu 5 etaje in Parcul Bordei. Omul de afaceri cumparase drepturile litigioase de la doua familii care fusesera improprietarite in 2003 de catre primarul general Traian Basescu, in schimbul unui teren in Satul Francez”, a postat Gabriela Firea pe pagina sa de facebook.