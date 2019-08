Crimele de la Caracal. Dezvăluiri șocante făcute de familia Luizei. „La DIICOT, din reclamanți am devenit bănuiți”

Facebook Luiza Melencu

Bunicul Luizei, fata dispărută în Caracal în 14 aprilie, a spus cum a fost umilit în timpul anchetei pentru dispariția nepoatei sale. Bunicul său a sunat la 112 ca să-i anunțe dispariția, la două ore după plecarea nepoatei sale de acasă.

”Am sunat la 112, la ora 14:30. Ne-au trimis două echipaje de poliție, la ora 17:00, ne-au luat declarații. Au mai venit superficial o dată, de două ori, în rest, ne-am dus noi, că era interesul și durerea noastră și a început calvarul: nu ne-au mai băgat în seamă, nu ne-au mai oferit nicio informație. Prima oară am mers la IPJ Craiova. La DIICOT am plecat după două luni și jumătate, lucrurile nu s-au schimbat în bine absolut deloc. La DIICOT, din reclamanți am devenit bănuiți. Ne-au dus la detectorul de minciuni, ne-au luat telefonul, ne-au înjosit, și-au bătut joc de noi. Dacă spuneți că mașina a fost în dosar și nu ne-a spus nimic, să-i fie rușine procurorului de caz.” a spus bunicul Luizei, fata dispărută în 14 aprilie în Caracal, la Antena 3.

”În primele săptămâni, mergeam aproape două zile pe săptămână” a spus bunicul Luizei, întrebat de câte ori a fost la detectorul de minciuni. ”DIICOT-ul ne-a trimis la detectorul de minciuni. Au zis că dacă suntem de acord și am fost de acord. Numai un nebun putea să înceapă acest demers. Era interesul meu, pentru că aveam o nepoată minunată” a afirmat bunicul Luizei.