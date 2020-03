Directorul Aeroportului Iași: Toate aeroporturile din țară trebuie închise

Directorul Aeroportului Iași, Cătălin Bulgariu, cere închiderea tuturor aeroporturilor din țară. Propunerea vine pentru a reduce riscul de infectare și a elimna cheltuielile.

„Vreau să fac un anunț, poziție personală, față de ceea ce se întâmplă zilele acestea în România. Propun autorităților închiderea spațiului aerian al României privind zborurile civile de pasageri pentru a preîntâmpina creșterea riscului de îmbolnăvire cu coronavirus”, a declarat vineri, presei Cătălin Bulgariu, directorul Aeroportului Internațional Iași.

Potrivit acestuia, măsura ar trebui luată pentru reducerea riscului de infectare.

„Așa cum am văzut de-a lungul timpului, din partea pasagerilor nu avem cea mai bună activitate civică, de a recunoaște de unde vin, chiar dacă la Iași am avut un comportament corect al oamenilor în ceea ce privește respectarea măsurilor de declarare și de supunere la controlul medical. Nu am avut probleme în care ar fi trebuit să intervină jandarmii, dar fals în declarații am avut mai multe. Ne-am confruntat cu persoane care veneau din zona roșie, fiind un risc mare de contaminare atât a pasagerilor care veneau din zone sigure, cât și a angajaților aeroportului și a structurilor suport de pe aeroport”, a spus Bulgariu.

Directorul Aeroportului Iași crede că riscul există la toate aeroporturile din țară, „indiferent cât de multe măsuri de prevenție am lua”.

Argumentele sunt și de tip economic. Pierderile de la Aeroportul Iași din cauza anulării unor zboruri sunt semnificative.

„Dacă săptămâna trecută spuneam că pe bugetul lunii martie am luat în calcul o reducere cu 40 la sută a veniturilor, acum, după măsurile luate privind anularea curselor din Italia, trecerea pe zonă galbenă sau roșie a Spaniei, Franței și Germaniei, face ca pierderile noastre să fie mult mai mari. Astfel, prin închiderea spațiului aerian limităm cheltuielile și nu mai producem pierderi în continuare. Reducerea curselor către cele trei țări, în cazul în care ele trec pe zonă roșie, ar însemna o reducere cu încă 11 curse pe săptămână. Astăzi, discutăm pentru săptămâna următoare de un program de 36 de curse externe. Urmează să se reducă dacă se trece pe roșu cu încă 11 și în cazul în care acest lucru se va mai întâmpla și cu Marea Britanie, unde avem 12 curse pe săptămână, vă dați seama că la nivelul Aeroportului Iași pierderile vor fi mult mai mari, spre 85-90%", a explicat Cătălin Bulgariu.

Acesta a declarat că decizia de a închide Aeroportul Iași nu o poate lua el, pentru că este vorba despre o instituție de interes public.

„Putem închide aeroportul doar în condiţii tehnice sau în condiţii de urgenţă. De aceea, din acest punct de vedere noi facem toate eforturile atât în ceea ce priveşte mobilizarea persoanelor cât şi în ceea ce priveşte consumurile de dezinfectanţi şi de realizare a tuturor cheltuielilor necesare operării pe aeroportul din Iaşi", a mai declarat Cătălin Bulgariu.

Mediafax