Directorul centrului Oncogen din Timișoara: Avem vaccinul împotriva COVID-19, în proporție de 90% !

Profesorul universitar doctor Virgil Păunescu, directorului centrului Oncogen din Timişoara, a anunțat, miercuri, la Sinteza zilei, că instituția pe care o conduce a dezvolvat vaccinul împotriva COVID-19.

"Undeva în luna ianuarie când am văzut ce se întâmplă în China noi lucram la o tehnologie care se numește vaccinare personalizată în cancer și aceasta este un pic diferită de vaccinurile clasice. Și am lăsat-o un pic deoparte când am văzut ce se întâmplă în China și am început testele în raport cu acest virus, coronavirusul, mai ales că structura lui a fost publicată pe internet de cercetătorii chinezi și apoi de cei americani. (...)

Noi am extrapolat o cercetare din cancer la vaccinarea împotriva virușilor, în cazul nostru împotriva COVID-19 și am dezvoltat un concept, că nu e vorba numai de o vaccinare cu consecințe mai largi. E un vaccin flexibil care se poate adapta rapid. (...) Dacă îmi cereți un pronostic, eu zic că 90% avem vaccinul", a declarat prof.dr.Virgil Păunescu, la Sinteza zilei.

Antena3