Directorul teatrului pentru copii din Sibiu, despre accesul gratuit pentru elevi la spectacole: Gratuitatea nu înseamnă echitate

Foto: Facebook/ Teatrul Gong Sibiu/ SEBASTIAN MARCOVICI

Directorul Teatrului "Gong" din Sibiu, Adrian Tibu, nu este de acord ca toţi elevii să aibă acces gratuit la spectacole, motivând că o "gratuitate nu înseamnă echitate şi nici o creştere a calităţii".



"Măi... nu se mai poate! Până aici! (...) Pentru spectacolele organizate cu elevii din şcoală, biletul la Teatrul GONG Sibiu este 7 lei. Preţul include şi costul transportului cu autobuzul pentru cei care nu sunt în vecinătatea teatrului. Mai mult decât atât, teatrul oferă bilete sociale (gratuitate) copiilor ce provin din familii cu o situaţie financiară precară sau dezvoltă parteneriate cu firme private pentru a aduce gratuit copiii de la sate. De ce nu ai lăsa un sistem funcţional să funcţioneze? Gratuitatea generală nu înseamnă echitate şi nici o creştere a calităţii. Sper din tot sufletul că Preşedintele României Klaus Iohannis va retrimite această lege în Parlament", a scris, pe pagina sa de Facebook, Adrian Tibu.



Potrivit sursei citate, ar fi trebuit analizat impactul gratuităţii elevilor în teatrele pentru copii din ţară.



"Sunt managerul unei instituţii publice de spectacole de cinci ani şi am încercat de fiecare dată să găsesc înţelepciunea pentru a face într-un sistem care se tot desface. Să nu mai comentez, ci să mă adaptez, de cele mai multe ori la măsuri aplicate retroactiv. Deşi am mari semne de întrebare, nu voi comenta fezabilitatea aspectelor legate de organizarea sistemului educaţional prin proiectul de lege iniţiat de UDMR şi adoptat în Senatul României. Există profesionişti care trebuie să se pronunţe. Deşi include facilităţi esenţiale pentru elevi, nu cred că această lege trebuia mutilată. Sunt absolut mâhnit de modul în care s-a avansat tacit, fără un dialog real, impactul gratuităţii elevilor în teatrele pentru copii, în condiţiile în care aceştia reprezintă publicul ţintă, majoritar", a mai spus directorul Teatrului "Gong", Adrian Tibu.



Reacţia directorului teatrului pentru copii din Sibiu vine după ce, luni, Senatul a adoptat, în şedinţa plenului, în calitate de for decizional, o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei. În forma actuală a legii, elevii beneficiază de tarife reduse cu minim 75% pentru acces la muzee la concerte la spectacole de teatru, de operă, de filme şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, iar potrivit amendamentului adoptat în comisie şi însuşit de plenul Senatului, elevii beneficiază de gratuitate pentru accesul în aceste instituţii.

