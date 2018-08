Doi bărbați au ajuns la spital, după ce au fost atacați de urs la Băile Tușnad

Doi bărbaţi au ajuns, duminică dimineaţa, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc, după ce au fost atacaţi de urs la Băile Tuşnad.



Primarul din staţiune, Albert Tibor, a declarat că cei doi au fost atacaţi pe stradă, în faţa unei staţii PECO.



"De ceea ce ne era frică nu am scăpat, ursoaica a atacat doi oameni care se aflau pe stradă, în faţa staţiei PECO. Unul dintre ei mergea la gară, iar celălalt era pe stradă. Nu erau împreună, mergeau separat, iar ursoaica i-a atacat. E nevoie urgentă de măsuri, pentru că situaţia e foarte delicată", a precizat Albert Tibor.



Bărbaţii, ambii în vârstă de 27 ani, au fost transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Miercurea Ciuc, cu plăgi muşcate şi zgâriate.



Coordonatorul blocului operator, medicul specialist în chirurgie toracică Adrian Dobrică, a declarat, pentru AGERPRES, că "unul dintre răniţi va fi supus unei intervenţii chirugicale ample, întrucât prezintă plăgi foarte adânci în regiunea axilară stângă, în peretele toracic stâng, cu lipsă de substanţă, practic ursul "a muşcat şi a tras". De asemenea, bărbatul mai are o plagă muşcată în peretele abdominal şi o plagă mandibulară.



Cel de-al doilea rănit prezintă plăgi la umăr şi la ureche, urmând să fie transferat la Secţia de Boli Infecţioase la Spitalului Judeţean de Urgenţă.



Potrivit comandantului Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita, col. Dan Iamandi, duminică dimineaţă s-a semnalat, la numărul de urgenţă 112, prezenţa unei ursoaice la Băile Tuşnad, cu doi pui care sunt blocaţi în tomberonul situat în spatele gării. Col. Dan Iamandi a declarat că, la sosirea echipajului de jandarmi, ursuleţii fuseseră eliberaţi din tomberon de o persoană din localitate şi fugiseră, împreună cu mama lor.



Potrivit sursei citate, este posibil ca atacul să se fi produs din cauza faptului că ursoaica era agitată din cauza lipsei puilor. Un echipaj de jandarmi a rămas la faţa locului, pentru monitorizarea situaţiei.



Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a declarat că e nevoie urgentă de măsuri, iar Ministerul Mediului poartă responsabilitatea pentru viaţa oamenilor.



"E nevoie de luarea unor măsuri urgente şi ministerul răspunde pentru viaţa oamenilor, pentru că este singura instituţie abilitată de lege şi de Directiva Habitat a Uniunii Europene, articolele 14 şi 16, să ia măsuri. Şi politica asta 'a struţului' demonstrează doar o totală nepăsare faţă de problema cu care ne confruntăm în judeţul Harghita, în condiţiile în care răspunsul de la Bucureşti este să rezolvăm noi local problema, dar noi nu avem mijloace legale să facem asta. Totul depinde de minister. Degeaba ne trimite scrisori, că să luăm urşii şi să-i mutăm unde dorim, că este obligaţia şi atribuţia ministerului. Trebuie să aibă fonduri pentru asta, iar dacă nu are, să ceară de Uniunea Europeană, dar eu nu cred că Guvernul României să nu aibă fonduri să intervină când viaţa oamenilor e pusă în pericol", a precizat Borboly, pentru AGERPRES.



În această săptămână, un urs a intrat şi într-un centru de plasament din Băile Tuşnad, în care se aflau peste 50 de copii, a rupt o uşă şi a mâncat îngheţată şi legume congelate dintr-o ladă frigorifică.



De asemenea, în luna iulie, alţi doi bărbaţi, unul localnic şi un turist, au fost atacaţi de urs la Băile Tuşnad, situaţia determinând localnicii şi autorităţile să-i solicite ministrului Mediului, printr-o petiţie, să ia măsuri imediate, întrucât viaţa lor şi a copiilor lor este pusă în pericol permanent şi nu le mai este garantat dreptul la viaţă, la integritate fizică şi la siguranţă. Oamenii consideră că se impune relocarea sau împuşcarea urşilor care intră pe teritoriul administrativ al oraşului, susţinând că peste 20 de exemplare vin frecvent în localitate. AGERPRES