Doi tineri drogați din Capitală au fost depistați de polițiști în timp ce se aflau la volan

Doi tineri care se aflau la volan sub influenţa unor substanţe psihoactive au fost opriți noaptea trecută de polițiștii Brigăzii Rutiere din Capitală. Acestora le-au fost întocmite dosare penale.



Un tânăr în vârstă de 24 de ani, care conducea un autoturism pe Bulevardul Unirii, a fost testat cu aparatul DrugTest. Acesta a indicat prezenţa în organism a cannabisului. Celălalt bărbat are 28 de ani și a fost depistat în timp ce se afla la volan pe str. Reșița. La test s-a descoperit că acesta consumase opiu. Cei doi au fost conduși conduși la sediul INML pentru recoltarea de probe biologice şi li s-au întocmit dosare penale.



În cadrul acţiunilor desfăşurate noaptea trecută de poliţiştii rutieri din Capitală au fost aplicate 160 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 56.000 lei şi au fost reţinute 28 permise auto, cele mai multe pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive, nerespectarea regimului legal de viteză şi pentru nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului electric. Au fost retrase 5 certificate de înmatriculare şi 3 seturi de plăcute cu numărul de înmatriculare.



Au fost întocmite 7 dosare de cercetare penala, în special pentru conducerea unui autovehicul de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive, pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat și pentru refuzul de recoltare a probelor biologice.

AGERPRES