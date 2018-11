Doina Pană: Viitorul României trebuie să fie în UE, dar nu oricum, nu în poziţia "ghiocelului"

Viitorul României trebuie să fie în UE, dar nu oricum, nu în poziţia "ghiocelului", ci o Românie demnă, respectată, tratată egal cu celelalte state membre, indiferent de culoarea politică a celor care conduc vremelnic instituţiile europene, consideră deputatul Doina Pană, vicepreşedinte al PSD, în contextul în care Comisia Europeană urmează să prezinte noul raport MCV pentru ţara noastră şi Bulgaria.



"A apărut pe surse că raportul MCV va fi extrem de ostil României. Un instrument folosit, de mult prea mult timp, incorect şi abuziv împotriva României! Reamintesc că sub umbrela MCV s-au produs în România cele mai grave abuzuri judiciare determinate de amestecul brutal al serviciilor de informaţii în actul de justiţie. De data aceasta, frizează absurdul! Nu doar că nu se iau în considerare argumentele şi faptele prezentate oficial ci, ca un apogeu al absurdului, României i se cere şi să-şi încalce Constituţia, independenţa şi suveranitatea! Pe scurt, nu se mai respectă nimic, nici măcar principiile fundamentale care stau la baza construcţiei UE: independenţa, suveranitatea, cooperarea loială între instituţiile UE şi statele membre. Cât despre principiul tratamentului egal faţă de statele membre, ce să mai vorbim, atât timp cât însăşi acest MCV, de peste 10 ani, există doar faţă de România şi Bulgaria", a spus Doina Pană într-un comunicat transmis AGERPRES.



Potrivit acesteia, răspunsul care trebuie dat recomandărilor în raportul MCV este acela că legile Justiţiei sunt în vigoare, au produs deja efecte juridice şi sunt deplin constituţionale pentru că CCR le-a verificat pe toate.



De asemenea, arată Doina Pană, caracterul consultativ al avizelor CSM în cadrul procedurilor de numire/revocare a procurorilor de rang înalt a fost confirmat de Curtea Constituţională, în timp ce procedura ordinară de concurs pe baza căreia CSM numeşte conducerea Inspecţiei Judiciare este suspendată printr-o hotărâre de instanţă din România.



"Amendamentele la Codul penal şi Codul de procedură penală sunt în procedură parlamentară, urmând a fi reexaminate ca rezultat al deciziilor Curţii Constituţionale a României din 12, respectiv 25 octombrie 2018. Parlamentul are obligaţia de a le pune în acord cu deciziile Curţii Constituţionale. Parlamentul României are dreptul suveran de asigurare a compatibilităţii Codurilor penale cu dreptul UE, cu obligaţiile internaţionale ale României şi cu opinia Comisiei de la Veneţia. În concluzie, recomandările MCV depăşesc atât cadrul naţional constituţional, cât şi sfera dreptului primar al Uniunii Europene. Dacă forma apărută pe surse va fi forma finală, România trebuie să respingă categoric atât conţinutul, cât şi semnificaţia raportului MCV. Demnitatea poporului român ne cere să spunem: ajunge, aţi depăşit măsura! În ce priveşte rezoluţia PE privind România, şi ea este una politică. Şi semnatarii rezoluţiei desconsideră convenţiile, tratatele şi valorile pe care s-a fondat Uniunea Europeană!", a afirmat deputatul PSD. AGERPRES