Doliu în lumea afacerilor din România. A murit la doar 42 de ani, în urma unui AVC

Horia Ungur, director de vânzări şi membru în boardul asigurătorului Allianz-Ţiriac s-a stins, la vârsta de doar 42 de ani, după ce a suferit un accident vascular cerebral, anunță DCnews

Allianz-Ţiriac anunta disparitia prematura a lui Horia UNGUR. "Cu profunda tristete si regret anuntam ca Horia UNGUR, Director de Vanzari si Distributie si membru in boardul Allianz-Ţiriac, s-a stins din viata in cursul acestei dimineti (joi, 3 octombrie - n.red.), la Spitalul Judetean de Urgenta din Bistrita, dupa o neasteptata suferinta", au transmis oficialii asiguratorului.



"Suntem alaturi de sotia, fiica, parintii si intreaga lui familie, devastati de imensa pierdere, carora le transmitem sincere condoleante", au adaugat acestia.



"Horia ne-a fost alaturi timp de peste 20 de ani. A fost un profesionist plin de pasiune si talent, un coleg entuziast, increzator in viitor, care genera in jurul lui bucuria de a fi si de a lucra impreuna. Ne sunt sarace cuvintele pentru a exprima golul lasat in urma de disparitia sa", au mai mentionat reprezentantii Allianz-Ţiriac.

Acesta a condus din 2014 divizia de distribuţie proprie din cadrul Allianz-Ţiriac. Din 1 august 2019 a avut funcţia de director de vânzări şi, de asemenea, membru în boardul asigurătorului după ce poziția rămăsese vacantă din martie 2019 după decizia lui Nicolae Avram de a reveni la şefia diviziei de brokeri şi parteneriate.

Horia Ungur a activat timp de 20 de ani în cadrul Allianz-Ţiriac, începându-şi parcursul profesional în orașul natal, la Bistrița. Acesta a ocupat diferite funcţii de coordonare şi management, atât în reţeaua dedicată vânzărilor de asigurări de viaţă şi sănătate, cât şi în reţeaua de vânzări asigurări generale.