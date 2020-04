Doliu în lumea filmului! A murit din cauza COVID-19

Actorul Andrew Jack, cunoscut pentru rolul generalului din Rezistenţă Caluan Ematt din franciza „Războiul stelelor/ Star Wars franchise”, dar şi ca unul dintre cei mai mari antrenori de dialecte de la Hollywood, a murit din cauza complicaţiilor provocate de COVID-19.

Reprezentantul actorului, care avea 76 de ani, a confirmat pentru publicaţia britanică Evening Standard, că acesta a murit marţi, într-un spital de lângă Londra. Gabrielle Rogers, soţia acestuia, şi ea antrenor de dialecte, nu a putut să îi fie aproape în ultimele momente, fiind în carantină în Australia.

Înainte de a muri, Andrew Jack începuse să lucreze ca antrenor de dialect la viitorul film din seria "Batman", regizat de Matt Reeves, cu Robert Pattinson în rolul principal.

În afară de rolul din "Star Wars: The Force Awakens" şi "Star Wars: The Last Jedi", Andrew Jack şi-a împrumutat vocea personajului Moloch din "Solo: A Star Wars Story". Era cunoscut pentru munca sa ca antrenor de dialect la filmele "The Lord of the Rings" şi unele lungmetraje din franciza Marvel, precum "Captain America: The First Avenger", "Guardians of the Galaxy", "Avengers: Infinity War" şi "Avengers: Endgame". A lucrat cu numeroase staruri, precum Robert Downey Jr. (la "Chaplin", "Sherlock Holmes" şi "Restoration") şi Pierce Brosnan, la filmele "James Bond".

Recent, lumea culturii şi divertismentului a pierdut mai multe personalităţi din cauza COVID-19. Saxofonistul de origine cameruneză Manu Dibango a murit la vârsta de 86 de ani, iar actorul Mark Blum şi compozitorul Alan Merrill, la 69 de ani.

Sursa: Mediafax