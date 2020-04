Doliu în lumea filmului. Un mare actor a murit

Actorul Brian Dennehy, în vârstă de 81 de ani, a încetat din viață. Anunțul a fost făcut chiar de familia acestuia.

”Generos, mândru şi devotat tată, le va lipsi soţiei sale Jennifer, familiei şi multor prieteni”, a scris fiica lui Brian, Elizabeth Dennehy, pe o reţea de socializare.

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3