Doliu în lumea muzicală! A murit de insuficienţă multiplă de organe

Roy Loney, solistul şi fondatorul trupei de garage rock Flamin' Groovies, a murit la 73 de ani. Membrii trupei au anunţat vestea pe contul de Facebook, declarându-se "copleşiţi de tristeţe", relatează online ziarul spaniol ABC.



Potrivit declaraţiilor acordate de iubita sa ziarului San Francisco Chronicle, Roy Loney a murit de insuficienţă multiplă de organe la spitalul California Pacific Medical Center din acest oraş. "Roy s-a născut vineri 13 (aprilie) şi a murit vineri 13 (decembrie)", a spus ea. "Este un lucru cu adevărat copleşitor", a precizat iubita muzicianului.



Flamin' Groovies, legendarul grup californian înfiinţat în anii 60 la San Francisco, se identifică mai bine ca oricine cu titlul de "trupă cult".



Responsabili ai unui repertoriu de cântece extraordinare şi pionieri într-o anumită măsură a muzicii punk şi genului power-pop al noului val, Flamin' Groovies au ştiut să îmbine energia celui mai pur rock & roll cu sensibilitatea şi consistenţa melodică a pop-ului rafinat.



Roy Loney a abandonat trupa în 1971 în căutarea unei cariere solo.



El a înregistrat apoi un material discografic solo, în timp ce Flamin 'Groovies a continuat cu Chris Wilson ca lider de trupă. Din acea epocă datează cântecul power-pop de succes Shake Some Action.



Loney s-a întors de câteva ori în trupă, de exemplu în 2016, restul membrilor simţindu-se obligaţi să dea o explicaţie.



"Nu ne-a costat nimic să-l convingem că cânte alături de noi, pentru că am crescut împreună şi am rămas întotdeauna prieteni. Noi nu suntem ca alte trupe", au spus ei pe post de explicaţie.AGERPRES