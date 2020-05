Doliu în lumea muzicii! A fost răpusă de cancer

Cântăreaţa soul americană Betty Wright a murit din cauza unui cancer la vârsta de 66 de ani, duminică, în locuinţa sa din Miami, potrivit Associated Press.

Betty Wright a devenit cunoscută la 17 ani, în 1971, cu hitul „Clean Up Woman”, ce îmbina elemente de funk, soul şi R&B. Inclusă în Top 10 Billboard R&B, piesa a fost ulterior reluată în numeroase rânduri de diverşi artişti.

Wright, pe numele real Bessie Regina Norris, s-a născut în 1953, în Miami, şi a început să cânte cu un grup gospel format din membri ai familiei, Echoes of Joy. Şi-a lansat albumul de debut solo, „My First Time Around”, la vârsta de 15 ani, în 1968. „Girls Can’t Do What the Guys Do” este hitul de pe acest album care a ajuns în topurile muzicale din SUA.

După „Clean Up Woman”, reluat ulterior şi de Mary J. Blige, a avut primul hit compus de ea, „Baby Sitter”, lansat în 1973, care i-a pus în evidenţă vocea pe mai multe octave, un stil muzical reluat ulterior de staruri precum Mariah Carey.

Alături de K.C. and the Sunshine Band, a compus hitul „Where is the Love”, lansat în 1975, într-un stil precursor celui disco, ce a fost recompensat cu Grammy.

În 1987, a lansat albumul premiat cu discul de aur „Mother Wit”, iar apoi hitul „No Pain (No Gain)”.

Şi-a petrecut restul vieţii ca producător muzical şi mentor al unor artişti tineri, printre care s-a numărat şi John Legend.

Sursa: Mediafax