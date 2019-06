Doliu în lumea muzicii! Un cunoscut cântăreț a murit la vârsta de 50 de ani în urma unui accident

Philippe Cerboneschi, supranumit "Zdar", component al duoului francez Cassius, pionier al genului French Touch din muzica electronică, a murit la vârsta de 50 de ani în urma unui accident, miercuri seară, la Paris, a anunţat agentul său de presă, citat de AFP.



"A căzut în urma unui accident de la fereastra unei clădiri pariziene cu multe etaje", a declarat agentul Sébastien Farran, fără să ofere alte detalii.



Philippe Cerboneschi, în vârstă de 50 de ani, era membru din 1996 alături de Hubert Blanc-Francard al duoului Cassius, devenit un punct de reper pe scena muzicii electronice franceze de la apariţia primului său album, "1999", lansat în acel an şi care îmbină sonorităţi hip-hop, house şi funk.



Cei doi artişti se întâlniseră cu câţiva ani înainte, când "Zdar" lucra ca inginer de sunet pentru artişti ca Serge Gainsbourg şi înfiinţase Motorbass, un prim duo al său, în care cânta alături de Etienne de Crécy.



Au urmat alte trei albume de studio pentru grupul Cassius: "Au ręve", în 2002, "15 Again", care a marcat un viraj spre rock în 2006, cu single-ul 'Toop Toop', şi "Ibifornia", în 2016.



Exponent major al genului French Touch, "Zdar" a colaborat cu numeroşi muzicieni de stiluri diferite, precum Beastie Boys, Phoenix, The Rapture, Cat Power, Chromeo, Tiga, M şi Franz Ferdinand.AGERPRES