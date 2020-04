Doliu în lumea universitară. Un cunoscut profesor a murit. Aștepta de trei zile rezultatele testului COVID

FB Adrian Pascuta

Veste tristă în lumea universitară. Conf. univ. dr. Ioan Pascuta, de la Facultatea de Sociologie si Psihologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, cu o prezenta de cateva decenii in sociologia banateana, s-a stins din viata, la trei zile dupa ce a fost internat la Spitalul Clinic Municipal din Timisoara.

Adrian Pascuta, fiul reputatului sociolog timisorean, care conduce Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Timisoara, a publicat un mesaj pe Facebook in care spune ca tatal sau a murit asteptand rezultatul la a doua proba de Covid-19.

“Joi l-am internat pe tatal meu la Spitalul Municipal. I-a fost recoltata prima proba pentru testul COVID și a fost transferat la Spitalul Judetean. Vineri dimineata a venit rezultatul negativ si i-a fost recoltata a doua proba.

Desi starea sa era extrem de grava si necesita interventii si tratamente complexe, procedurile prevad ca pana cand vine cel de-al doilea rezultat pacientii sa fie pastrati în zona galbena.

Au trecut 75 de ore de atunci. Tatal meu a decedat. Tot in zona galbena… Proba preluata vineri dimineata inca nu este nici acum analizata! 75 de ore si nici un raspuns! Cum este posibil așa ceva? Imi pare foarte rau sa o spun, dar oamenii mor cu zile…

Stiu ca o multime de doctori s-au dat peste cap si au facut tot ce era omeneste posibil, in conditiile date. Am tot respectul pentru acesti oameni, pentru munca si dedicarea lor. Stiu riscurile la care se expun si eforturile (uneori supraomenesti) pe care le fac.

Stiu, insa, si persoane care nu au ce cauta in sistemul medical, persoane care isi bat joc de viata noastra si de munca propriilor colegi.

Si ramane o intrebare: cate ore sunt necesare, in Timisoara, pentru a afla rezultatele testului COVID in cazul unui pacient aflat in situatie critica?”, este mesajul furios al lui Adrian Pascuta.