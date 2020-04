Doliu în muzica românească! A murit Daniela Caraman Fotea

Muzicologul Daniela Caraman Fotea a murit luni, 20 aprilie 2020. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook de Smaranda Oteanu-Bunea.

Membră a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (din 1968); Membră a Biroului secției de muzică ușoară (1975-1990), a secției de muzicologie (din 2005); Membru fondator al Colegiului criticilor muzicali „Mihail Jora”; Membru al Uniunii Criticilor, Coregrafilor și Realizatorilor de Radio și Televiziune

BIOGRAFIA ARTISTICĂ



1960-1965: urmează cursurile Conservatorului de Muzică „Ciprian Porumbescu” din București, secția muzicologie, dirijat coral.



1965-1980: redactor, redactor principal, șef de secție în Radioteleviziunea Română.

Activitate: peste 3000 de emisiuni în genurile operă, operetă, muzică ușoară, rock, pop, folk, jazz.

Angajată prin repartiție guvernamentală la Radiodifuziune (1 septembrie 1965) în Direcția Muzicală, Redacția de Operă-operetă, pentru care semnează mii de programe muzicale simple sau comparate. Prima nominalizare în Revista Radio TV: Duminica 13 februarie 1965, programul 2, ora 14.30: Oaspetele emisiunii noastre: soprana Lya Hubic. Inițiatoare a ciclurilor de emisiuni: Panoramic Opera (prima revistă radiofonică de actualități dedicată operei: cronici muzicale, înterviuri, prezentări de prime audiții ș.a.; bilunar, duminica pr.2 ora 15.30; între 1966-1970); Personaje în monolog (fragmente dîn piese de teatru alăturate momentelor similare din opere); Soliști români pe meridianele lumii (interviuri); Opera româneasca cronică a istoriei (lucrari lirice inspirate din literatura de profil); Opera românească și literatura (paralele muzical-epice); Galeria personajelor de operă (eroi lirici – cele mai importante momente din dramaturgia unei opere). Scenarii muzical literare (2-3 ore) de prezentare a unor lucrări în primă audiție (Opera „Albert Herring” de Benjamin Britten, „Sunetul muzicii” de Rogers s.a. ).

În 1971 este numită șef de secție – Redacția de muzică ușoară. Emisiuni: La microfon melodia preferată (primele ediții prezentate în direct); Arpegii (redactor Doru Popovici); De la 1 la 5, Radiodivertisment muzical, Radiorecording (1971-1984, bilunar) radioprogram de actualitate pop rock folk, 2-4 ore, sîmbăta, pr.1. Efectuează transmisii în direct de la Festivalurile de Jazz de la Sibiu, Festivalul național de muzică ușoara de la Mamaia, corespondențe de la manifestări internaționale ș.a.

Pentru televiziune, a lucrat în echipa lui Tudor Vornicu, emisiunile Album duminical, Varietăți muzicale; a realizat reportaje de la diferite manifestări artistice, Festivaluri de muzică de cameră, Festivalul de jazz de la Sibiu, interviuri, medalioane dedicate compozitorilor și interpreților români.



1980-1989 (mai): redactor șef, director artistic al Casei de discuri Electrecord. Planurile editoriale concepute și transpuse pe disc însumează aproape 3000 de titluri în toate domeniile muzicale (simfonic, operă, cameră, muzică ușoară, rock, pop, folk, jazz, folclor, didactice) și literare (poezie, teatru, basme). Dintre cele mai importante ediții: Integrala stereo a lucrărilor lui George Enescu, Integrala Simfoniilor de Beethoven, Integrala Simfoniilor de Bruckner (Filarmonica „G. Enescu”, dirijor Cristian Mandeal), Integrala Maria Tănase, discuri recital ale tuturor soliștilor lirici, instrumentiști (pianști, violoniști, organiști s.a.) din România, discuri reprezentând toate Filarmonicile din România, serii folclorice Nunta la români, ediții dedicate vedetelor divertismentului ș.a. A promovat consecvent creația românească în toate domeniile, obținând și PREMIUL KOUSEVITZKY pentru discul dedicat compozitorului Cornel Țăranu (1983).



1989-1992: consilier în Agenția Română de Impresariat Artistic (ARIA).



1993: Redactor șef la RADIO 21. Alături de Sofia Șincan a obținut 9 licențe pentru posturile satelit din țară.



1994-1995: Director artistic la PRO Fm și Media Pro Music.



1995-1998: Director artistic al Casei discografice Alpha Publishing. A editat primele compact discuri destinate pieții românesti cu Dan Grigore, Johnny Răducanu, Victor Socaciu, Maria Dragomiroiu ș.a.



ACTIVITATE PUBLICISTICĂ (din 1964)

Sute de articole de specialitate, cronici, eseuri, reportaje ș.a. în: Revista Muzica, Actualitatea muzicală, România liberă, Săptămîna, Contemporanul, Cotidianul, Ultima oră, Melos, Dimineața, Cronica română, Moftul român, Universul Radio, Adevărul, Curentul, Ziua, Ziarul, Jurnal de Festival (G. Enescu 2003 și Festivalul artelor 2004), Jurnalul național, Amurg sentimental.

A semnat Programe de sală pentru spectacole ale Operei Naționale din București (Pescuitorii de perle, Liliacul, Tosca ș.a.).

A semnat prezentări pentru discuri (Paul Weiner, Club A, Maria Tănase, Gh. Turda, Greetings from Romania, Gică Petrescu, Colinde ș.a.).

În calitate de colaborator realizează la Radio România emisiuni de actualitate muzicală și comentariu asupra unor evenimente ale vieții muzicale, prezentări în direct ale concertelor simfonice. La România cultural, editorialele emisiunii „Oaza de muzică” (din 2004).



MEMBRĂ ÎN JURII NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE (din 1971) la:

Festivalul național de muzică ușoară de la Mamaia (8 ediții);

Festivalul de Jazz de la Sibiu;

Festivalurile internaționale de la Sopot, Ljubliana;

Festivalul „Orfeul de aur” – Bulgaria,

Festivalul internațional de creație „George Enescu” – organizat la New York University, New York (1986).



DISTINCȚII:

Premiul pentru concepție discografică – acordat de Uniunea Criticilor Muzicali (1995).

Premiul pentru contribuții la istoria rock, pop, folk – acordat de Uniunea Criticilor Muzicali (2000).

Premiul pentru publicistică> – acordat de emisiunea „Duminica în familie” (2000).

ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN RANG DE CAVALER acordat în 2004

Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pentru întreaga activitate publicistică (2004)

Ordinul Ziariștilor, clasa I (aur) acordat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (2007)

Omul zilei titlu acordat de Jurnalul național la 10 ianuarie 2009

Sursa http://muzicieni.cimec.ro/Daniela-Caraman.html