Doliu în teatrul românesc. Partenera de scenă a lui Jean Constantin a murit. Avea doar 51 de ani

Actriţa Oltiţa Chirilă a murit la numai 51 de ani. Considerată a fi una dintre cele mai frumoase actriţe din România, Oltiţa Chirilă a jucat două decenii alături de nume consacrate din teatrul românesc de revistă.

Actrița a jucat timp de doua decenii alaturi de regretatul Jean Constantin. Moartea acestuia, in 2010, a afectat-o foarte tare pe actrita, iar aceasta a luat decizia de a se stabili in Statele Unite deoarece nu mai putea locui in Romania. Prezenta aici ii amintea mereu de decesul fostului ei coleg de scena.

Oltiţa Chirilă a urmat un tratament în Statele Unite pentru boala de care suferea.

Actrița cu origini basarabene revenise la Constanța pentru a-și vinde proprietatea, ultima legătură ce o mai avea cu România în afară de băiatul său. După o luptă cu boala, din care ieșise biruitoare și datorită sistemului medical american, părea mai fericită ca niciodată de noua sa viață: era angajată la un mare hotel din Las Vegas.

Zborul cu avionul ar fi agravat afecţiunile de care actriţa suferea, notează Libertatea.

Oltita Chirila a fost una dintre cele mai frumoase actrite care au jucat vreodata pe scena Teatrului de Revista. In SUA, Oltita Chirila pastra legatura cu artistii romani, printre care cunoscutul cantaret Gheorghe Gheorghiu.