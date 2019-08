Dominic Raab: Există un apetit imens pentru un acord de comerţ liber între SUA şi Regatul Unit

Ministrul de externe britanic Dominic Raab a afirmat miercuri, după o întrevedere cu preşedintele american Donald Trump, că există un apetit imens pentru încheierea unui acord comercial post-Brexit între Londra şi Washington, dar a precizat că mai este mult de lucru în această privinţă, transmite Reuters.



''El (preşedintele SUA, n.red.) a fost exuberant în afecţiunea sa pentru Regatul Unit - a fost uimitor să aud un preşedinte american vorbind despre ţara noastră în termeni atât de calzi'', a spus Raab, care a fost primit marţi, la Casa Albă, de Donald Trump.



''Am vorbit despre lucrurile pe care vrem să le facem împreună în viziunea post-Brexit pentru Regatul Unit, dacă se ajunge la un acord de comerţ liber - evident va fi mult de lucru pentru a se întâmpla asta, dar există un imens apetit de ambele părţi pentru a se realiza'' acest acord, a adăugat şeful diplomaţiei britanice.



Aflat în vizită la Londra la începutul lunii iunie, Donald Trump a dat asigurări că Regatul Unit va putea obţine un acord comercial "fenomenal" cu SUA, după retragerea din Uniunea Europeană, şi a salutat modul în care fostul premierul britanic Theresa May a gestionat negocierile privind Brexitul.



Recent, noul premier britanic Boris Johnson a promis că Regatul Unit va părăsi UE la 31 octombrie ''cu orice preţ''. Acordul negociat de Theresa May şi UE cu privire la Brexit a fost deja respins de trei ori de parlamentul britanic, principalul aspect care a cauzat divergenţe fiind aşa-numita ''plasă de siguranţă'' irlandeză.



''Plasa de siguranţă'' este clauza din acordul negociat de fostul premier Theresa May menită să joace rolul unei poliţe de asigurare pentru prevenirea reintroducerii controalelor la frontiera dintre Republica Irlanda - ţară membră a UE - şi provincia britanică Irlanda de Nord. Această graniţă, cu o lungime de aproximativ 500 de kilometri, va deveni după Brexit singura frontieră terestră între Uniunea Europeană şi Regatul Unit.

AGERPRES