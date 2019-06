Donare de sânge la caravana "Blood Network" din Parcul Herăstrău, până duminică

Peste 100 de persoane s-au înscris vineri pentru a dona sânge la caravana "Blood Network" din Parcul Herăstrău.



Andrei Ignat, asistent medical, a spus că în fiecare zi se pot înscrie să doneze sânge circa 100 de persoane. El a precizat că vineri 100 de oameni s-au înscris până la ora 9,00, astfel că le recomandă celor care doresc să doneze în următoarele zile să se înscrie dimineaţă. El a menţionat că donarea de sânge se face în intervalul orar 7,30 - 14,00, până duminică.



"Caravana "Blood Network" a ajuns anul acesta la a V-a ediţie, am început în 2015, atunci când am înţeles că România are o lipsă foarte mare de sânge, din păcate şi în acel moment eram pe penultimul loc în Europa la donarea de sânge şi ne-am dorit să facem un lucru care să-i mobilizeze pe fanii festivalului care ne urmăreau şi atunci şi ne urmăresc şi acum (...) am dorit să-i mobilizăm şi să fim pentru ei un catalizator în a face fapte bune, astfel că, în fiecare an, caravana a crescut, am avut tot mai multe oraşe în care am fost prezenţi. Dacă la prima ediţie am fost prezenţi doar în Cluj şi în Bucureşti, iată că acum, la a V-a ediţie, suntem în Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Iaşi, Timişoara, Sibiu, Bucureşti, Constanţa, Braşov (...) din 11 mai până la finele lunii iunie", a declarat Edi Chereji, director de comunicare al festivalurilor Untold şi Neversea.



El a menţionat că persoanele care donează sânge în oraşele în care caravana este prezentă primesc automat un bilet de o zi la Untold sau la Neversea. Chereji a precizat că cei care vor să doneze sânge până pe 30 iunie la centrele fixe din ţară, practic în reşedinţele de judeţ din fiecare oraş, acolo unde există un centru de transfuzie, obţin o reducere la preţul abonamentului Untold sau Neversea.



"De când a început campania, din 11 mai şi până în prezent, am avut peste 1.100 de donatori, ceea ce înseamnă peste 500 de litri de sânge, iar în final înseamnă peste 3.300 de pacienţi care vor fi ajutaţi", a declarat Chereji.



El a menţionat că donatorii sunt preponderent tineri.



Campanie de donare de sânge Blood Network a fost iniţiată de organizatorii festivalurilor Untold şi Neversea. Potrivit organizatorilor acestor festivaluri, caravana a pornit din Cluj-Napoca, unde a stat în perioada 11-12 mai, iar ulterior a fost în Iaşi, Târgu Mureş (18,19 mai), Timişoara (25,26 mai), Oradea (1,2 iunie), Sibiu (8,9 iunie), se află în Bucureşti de vineri până duminică şi va ajunge la Braşov (22,23 iunie) şi Constanţa (29, 30 iunie). AGERPRES