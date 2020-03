Donație de 1 milion de euro pentru Crucea Roșie din România. Se vor achiziționa echipamente de testare pentru diagnosticare rapidă COVID19

OMV Petrom sustine interventia Crucii Rosii Romane in pandemia COVID-19 cu o donatie de 1 milion de euro. Fondurile vor fi folosite pentru achizitia de echipamente de testare pentru diagnosticare rapida COVID19.



„In perioade dificile, cum este cea prin care trecem acum, solidaritatea si responsabilitatea sunt cruciale. Cand distanta sociala devine o masura preventiva, trebuie sa ramanem impreuna prin alte mijloace. Iar solidaritatea este unul dintre ele”, a spus Christina Verchere, director general executiv si presedinte al Directoratului OMV Petrom.

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, organizatia umanitara cu expertiza in prevenirea si combaterea imbolnavirilor si interventia in situatie de dezastre, este in colaborare permanenta cu autoritatile centrale si locale si ofera sprijin logistic, uman si material pentru a consolida raspunsul tarii noastre la amenintarea cu noul coronavirus (COVID-19).

“Donatia OMV Petrom reprezinta o contributie substantiala pentru sistemul national de sanatate ceea ce va face posibila cresterea accesului persoanelor posibil infectate cu coronavirus la o testare rapida. Multumim conducerii OMV Petrom pentru implicare si pentru dovada de responsabilitate sociala in aceste vremuri dificile pentru tara noastra”, a declarat Ioan Silviu Lefter, director general al Crucii Rosii Romane.



Mandatul Crucii Rosii Romane, in pandemia CODIV19, este de a asista persoanele fara apartinatori, aflate in autoizolare sau izolare, cu produse alimentare de baza si pachete igienice, conform normelor si standardelor organizatiei in situatii de urgenta. Un pachet cu alimente de baza cantareste 12 kg, are valoarea de 90 de lei si asigura necesarul de hrana pentru o familie formata din 3 persoane, pe o perioada de 2 saptamani. Pachetul cu produse de igiena are valoarea de 60 de lei si contine atat produse de igiena personala cat si produse pentru igienizarea locuintelor.



Pentru persoanele aflate in spatii de carantina, Crucea Rosie Romana pune la dispozitia personalului calificat al autoritatilor locale, in limita stocurilor disponibile, materiale de prima necesitate dislocate din depozitele pentru situatii de urgenta ale organizatiei: apa, lenjerii, produse de igiena, produse de curatenie, materiale de informare etc.



Crucea Rosie Romana indeamna populatia sa respecte sfaturile medicale ale autoritatilor competente si face apel la calm si ratiune. Panica genereaza daune mai grave decat posibilitatea reala de contaminare a virusului, declansand comportamente care se pot dovedi contraproductive celor din jurul nostru. Recomandam populatiei sa evite mijloacele de transport in comun aglomerate si, daca e posibil, sa lucreze de acasa.