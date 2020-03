Dosar penal deschis după accidentul lui Mihai Chirica: Îmi pare rău și de copiii aceia

Poliția Iași a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă după accidentul în care a fost implicat primarul Iașului, Mihai Chirica. Primele informații arată că nu edilul este vinovat de producerea accidentului.

Primarul Iașului, Mihai Chirica a făcut, duminică, primele declarații, după accidentul în care a fost implicat și din cauza căruia a petrecut noaptea la spital.

„Sunt recuperat, mă simt un om norocos. Cred că îngerul păzitor al meu a avut grijă și au trecut toate cu bine. Nu am nicio sechelă, slavă Domnului, am avut poate acum mulți ani în urmă, dar mi le-am rezolvat. În orice caz, asta arată câteva lucruri de care trebuie să ții cont în viață, să valorifici și să cuantifici fiecare moment pe care Dumnezeu ți-l dă, să te bucuri de el și să revalorizezi toate lucrurile care contează cu adevărat, unde viața este esențială. Sincer, mie îmi pare rău și cred că și copiii (cei doi care se aflau în cealaltă mașină - n.r.) se aflau la primul incident cu mașina, și eu la primul incident după 27 de ani de permis auto cu o mașină. Puțin mai multă atenție ne-ar prii la toată lumea atunci când intrăm în intersecție, dar bine că nu și-a rupt nimeni nimic", a spus Chirica, la externare.

Polițiștii au preluat imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă și au deschis un dosar penal in rem pentru vătămare corporală din culpă.

„Din primele cercetări efectuate s-a constat că faptul că un tânăr de 22 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe șoseaua Păcurari, în intersecția cu strada Muntenimii nu ar fi oprit la culoarea roșu a semaforului electric aflat în funcțiune și ar fi pătruns în intersecție intrând în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 48 de ani din Iași (Chirica – n.r.). În urma impactului, trei persoane au fost rănite. (...) În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă.", a declarat jurnaliștilor Ioana Bîlea, purtător de cuvânt al IPJ Iași.

Biroul Politic Județean al PNL Iași a votat, sâmbătă, candidatura lui Mihai Chirica la Primăria Iașului. Fostul social-democrat a fost susținut de 28 de membri, trei s-au abținut și doi au votat „împotrivă”. Pentru președinția CJ Iași este susținut ministrul Mediului, Costel Alexe.

După ședință, primarul a participat la prima partidă a meciului de fotbal Poli Iași - Dinamo București, iar la plecare a avut un accident rutier.

Mediafax