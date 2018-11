Dragnea a adus la şedinţa CEx a PSD două valize, în una dintre ele fiind gogoşi

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni, la şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD cu două valize în care, după cum a spus Dragnea, sunt "gogoşi de la Rise Project", precum şi "documente care încă nu au ajuns la DNA".



"Am întârziat puţin, pentru că am venit cu două valize. Prima este cu gogoşi de la Rise Project, pe care le lăsăm aici. A doua valiză - ştiţi că sunt din Teleorman, am găsit în fundul curţii o valiză cu documente care nu au ajuns încă la DNA", a declarat Dragnea la Parlament, care a enumerat mai multe "dosare" care vizează printre altele "achiziţia frauduloasă a imobilului Raiffeisen".





"Nu mă interesează golăniile făcute de de unii procurori cu preşedintele României", a completat preşedintele PSD.



Platforma Rise Project a anunţat, sâmbătă, că a intrat în posesia unei valize "cu informaţii esenţiale din interiorul corporaţiei Tel Drum" la care procurorii DNA n-au avut acces. Potrivit sursei citate, valiza ar fi fost găsită în zona rurală din Teleorman, de către un localnic, chiar pe proprietatea lui. AGERPRES