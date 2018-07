Dragnea despre decizia din coaliţie privind suspendarea lui Iohannis: Nu există un ultim cuvânt, ci consens

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat că în şedinţa coaliţiei de guvernare, care va avea loc luni şi în care se va lua o decizie referitoare la suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis, nu va exista cineva care va avea "ultimul cuvânt", hotărârile fiind luate prin consens.



"Nu există un ultim cuvânt în coaliţie. În coaliţie noi luăm deciziile prin consens. Funcţionăm de foarte mult timp în coaliţie, avem o relaţie foarte bună, nici eu nu am avut vreodată ultimul cuvânt, nici domnul Tăriceanu. Nu se pune problema că cineva propune şi altcineva blochează. În coaliţie dintr-o parte se vine cu idei, din cealaltă se vine cu alte idei, până la urmă se ajunge la o concluzie - se merge într-un fel sau altul", a declarat Dragnea la Parlament.



La finalul unei discuţii avute în biroul său cu liderul ALDE, Dragnea a anunţat tot joi că suspendarea preşedintelui trebuie să fie o opţiune serioasă, acest lucru urmând să fie decis într-o şedinţă a coaliţiei de guvernare.



"Eu am discutat acum cu domnul Tăriceanu şi i-am spus că, din punctul meu de vedere, suspendarea preşedintelui trebuie să fie o opţiunea serioasă pentru că, dacă doar stăm şi ne plângem, nu respectă azi Constituţia, nu respectă mâine Constituţia, poate mai trimite una alt consilier prezidenţial să ameninţe un alt judecător de la CRR, o fi trimis consilieri prezidenţiali să ameninţe şi judecători la ÎCCJ. (...) Şi dacă noi doar stăm şi constatăm, nu ne exercităm un atribut important al acestui for care este forul suprem din România", a spus Dragnea.



El susţine că preşedintele Senatului ar fi de acord: "Şi domnul Tăriceanu a spus că este de acord şi că trebuie să analizăm foarte serios zilele astea şi că luni trebuie să luăm o decizie - da sau nu".



Dragnea a reafirmat că preşedintele ţării îşi bate joc de Constituţie. AGERPRES