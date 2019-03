România a avut tot timpul relaţii "foarte bune" cu statele arabe şi "le are în continuare şi le va avea în continuare", a declarat, luni, preşedintele PSD, Liviu Dragnea.



"România a avut tot timpul relaţii foarte bune cu statele arabe şi le are în continuare şi le va avea în continuare. Nu am de unde să ştiu care sunt resorturile, care sunt cauzele, care sunt motivele, nu ştiu dacă informaţiile sunt reale că a solicitat şi preşedintelui un punct de vedere clar că nu se mută ambasada sau informaţia nu e reală. Cert este că suntem într-o situaţie cu un subiect deschis pe masă, care trebuie închis", a declarat Dragnea, într-o conferinţă de presă, întrebat dacă este un dezavantaj pentru România anularea vizitei a Bucureşti a Regelui Abdullah al II-lea al Regatului Haşemit al Iordaniei.



Potrivit liderului PSD, România nu este o ţară care trebuie "doar să stea la rând". "De care alte subiecte fierbinţi s-a ocupat politica externă românească în ultimii ani? Dacă identificaţi unul, să-mi spuneţi şi mie. Nu trebuie să fim o ţară care să nu se ocupe de subiecte importante, doar să stăm la rând şi să vedem ce poziţii au unii şi alţii şi să zicem 'Şi noi sprijinim'. Sunt multe poziţii importante, care au adus foarte multe avantaje", a adăugat el.



Întrebat dacă mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim ar afecta candidatura României pentru un mandat de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, Dragnea a răspuns: "Când să discut? (...) Eu n-am nici informaţiile, nici abilităţile, nici experienţa domnului Teodor Meleşcanu şi e bine să vă răspundă dumnealui în ce situaţie suntem cu candidatura la Consiliul de Securitate, câte şanse avem sau nu, independent de mutarea sau nemutarea ambasadei".



Despre faptul că decizia finală îi va aparţine şefului statului, Dragnea a afirmat că "multe decizii are de luat preşedintele, pe care nu le ia". "Şi care e problema? Da, multe decizii are de luat preşedintele, pe care nu le ia. (...) Noi vorbeam despre oportunitatea mutării sau nemutării Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Şi eu am spus că trebuie o discuţie în CSAT, pentru că acolo sunt toate instituţiile relevante de securitate naţională ale statului român. Nimeni nu vrea să-i ia decizia domnului Iohannis din mânuţele dumnealui. Dar o discuţie în CSAT trebuie să aibă, zic. Dar şi cu discuţie în CSAT şi fără discuţie în CSAT, preşedintele Românei, domnul Klaus Werner Iohannis, trebuie să spună: 'Eu vreau să se mute Ambasada României la Ierusalim sau nu vreau, eu vreau să numim ambasador în Israel sau nu vreau'. Decizii trebuie să ia", a explicat preşedintele PSD.



Luni, Administraţia Prezidenţială a anunţat că vizita pe care Regele Abdullah al II-lea al Regatului Haşemit al Iordaniei urma să o efectueze în România a fost anulată de partea iordaniană.



Duminică, premierul Viorica Dăncilă, aflată într-o vizită în Statele Unite, a anunţat că Ambasada României din Israel va fi mutată de la Tel Aviv la Ierusalim după "finalizarea analizei" şi "în deplin consens". Ea a participat la Conferinţa Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC). Ulterior, a revenit asupra declaraţiei sale şi a precizat că decizia în privinţa ambasadei va fi luată doar după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de Constituţie. AGERPRES