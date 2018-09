Elena Udrea, prima declarație din spital despre fetiță: „S-a grabit si nu a stat sa fie Scorpion"

Elena Udrea a nascut astazi, intr-un spital din Costa Rica, o fetita perfect sanatoasa cu numele de Eva Maria.

Fostul ministru a facut primele declaratii din spital.

"Nu, doar mai devreme de data calculata de medic, dar fiind fetita e obisnuit. In plus, are greutate si lungime peste cele de prematur. Aproape trei kilograme si aproape 50 de centrimetri. Doar ca s-a grabit si nu a stat sa fie Scorpion", a declarat Elena Udrea pentru Spynews.ro.