Europol: Cantităţi uriaşe de bani "murdari" intră în Europa în special din Rusia şi China

Cantităţi uriaşe de bani "murdari" intră în Europa în special din Rusia şi China, a afirmat un înalt responsabil al Europol pentru combaterea spălării banilor, avertizând că există riscul unei repetări în republicile baltice a scandalurilor care au afectat recent băncile scandinave Danske Bank şi Swedbank, relatează Reuters.

"Miliarde de bani murdari sunt extraşi din economia rusă", dar demonstrarea acestei evidenţe de către Europa şi "cooperarea zero" din partea Rusiei în furnizarea de probe exacerbează problema, a declarat pentru Reuters Pedro Felicio, şeful Unităţii pentru combaterea criminalităţii economice a Europol.

Principala bancă de creditare din Danemarca, Danske Bank, şi banca suedeză Swedbank au fost zdruncinate în ultimele luni de un scandal de spălare de bani în care ar fi fost implicate miliarde de dolari provenite din Rusia. Banca centrală a Rusiei a adoptat în ultimii ani o politică dură în privinţa spălării banilor şi a închis zeci de bănci care ar fi participat la astfel de activităţi, menţionează Reuters.

Recentele scandaluri au determinat Europol să aloce resurse sporite combaterii criminalităţii financiare, dar deşi situaţia s-a îmbunătăţit, continuă să existe deficienţe, mai ales în republicile baltice exsovietice, în prezent membre ale Uniunii Europene.

"Unele bănci din regiunea baltică sunt foarte vulnerabile faţă de activităţi de spălare de bani, mai ales provenind din Rusia", a menţionat Felicio, potrivit căruia "e doar o chestiune de timp până să izbucnească un nou scandal în zonă şi probabil va fi foarte similar scandalurilor din trecut".

Acţiunile Danske Bank au scăzut drastic după ce instituţia bancară a recunoscut că prin filiala sa din Estonia au "trecut" 200 de miliarde de euro de origine suspectă, inclusiv din Rusia şi alte foste state sovietice. Estonia a ordonat ulterior închiderea sucursalei Danske şi banca daneză s-a retras şi din Rusia. La rândul său, Swedbank face obiectul unei anchete după ce, potrivit televiziunii suedeze SVT, cel puţin 40 miliarde de coroane suedeze (4,30 miliarde de dolari) au fost transferate între conturile din ţările baltice ale Swedbank şi Danske, în perioada 2007-2015.

În urma acestor scandaluri, noul premier leton, Krisjanis Karins, a decis accelerarea reformei sistemului bancar al Letoniei, unde anul trecut una din cele mai mari bănci, ABLV, care avea numeroşi clienţi ruşi, s-a închis în urma unor acuzaţii de spălare de bani venite din partea SUA.

În ce o priveşte, Lituania nu a avut un rol semnificativ în aceste scandaluri.

Pe de altă parte, un recent raport al grupului interguvernamental de acţiune financiară Financial Action Task Force, a indicat că "o mare cantitate de venituri ilicite pleacă din China în fiecare an".

Banca centrală a Chinei şi-a intensificat la rândul ei activităţile de urmărire şi combatere a spălării de bani, pe măsură ce această ţară îşi deschide sectorul financiar, notează Reuters.

